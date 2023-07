Krejčí: Tohle na Ligu mistrů stačit nebude. Penalta? Takový je fotbal

Výhru máte, ale kvalitní výkon tentokrát chyběl. Povezete si do Prahy smíšené pocity?

„Jsem rád za výhru. Ale co se týče finální fáze, jsme si všichni vědomi, že to nebylo takové, jaké bychom chtěli. Měli bychom být nebezpečnější, vytvořit si mnohem víc šancí. Zápasy o Ligu mistrů se blíží a dobře víme, že tohle stačit nebude. Všichni jsou si toho vědomi. Každý musí začít sám od sebe a probrat se.“

Čím to, že jste se nedokázali tolik prosadit? Minulý týden proti Sigmě jsme měli šancí spoustu.

„Přišlo mi, že jsme si nevytvářeli i jiné prostory pro útok. Jeli jsme pořád to samé. Soupeř nás pak přečetl, zavřel blok a dostupoval nás. Měli jsme na to zareagovat a něco změnit, což se nám nepovedlo.“

Nakonec jste rozhodli z penalty, což už je pro vás důvěrně známá věc.

„Takový je fotbal. V minulém utkání jsme si vytvořili hodně šancí, dali dva hezké góly ze hry. Teď jsme zase uspěli jiným způsobem. Celkově si myslím, že jsme v defenzivě pracovali dobře. Soupeř tam měl dva závary a brejk, to bylo všechno. Rozehrávku jsme měli někdy pomalejší, ale celkově byla výstavba hry slušná. Chyběla nám poslední třetina hřiště.“

Neuvítal byste, kdyby byl trávník víc pokropený a hra tedy svižnější?

(Pousměje se) „Celkově bych uvítal, kdyby bylo hřiště lepší.“