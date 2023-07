Suchý dal první gól za Boleslav: Věřili jsme, že to ještě můžeme dorovnat

Slavil jste hodně?

„Jsem takový klidnější než trenér Kulič, navíc už jsem nemohl. K tomu jsem ani pořádně nevěděl, jestli jde míč do brány. Nejdřív jsem si myslel, že vedle, až pak se zavlnila síť. Na gól jsem čekal dlouho, měl jsem strach.“

Svazovala vás doba bez branky?

„To ne, ale je tam chtíč, motivace ten gól dát. Já nikoho moc nepřeskáču, ale tyhle standardky mi vyhovují. Počkám si vzadu, schovám se někomu za záda. Zaměřili jsme se na to.“

Byli jste v deseti, prohrávali 0:2. Věřili jste ještě v body?

„Kontaktní gól přišel někdy v 78. minutě. Po průběhu druhé půle jsme věřili, že to ještě můžeme dorovnat.“

Proč jste se dostali do takových problémů?

„První půle byla pro nás hodně turbulentní. Bylo tam hodně soubojů, dohrávek, odskakovalo nám to, bylo to takové rozhárané, trochu guláš. Ještě k tomu přišla červená karta.“

Co jste řešili o půli?

„Bylo to na nás starších hráčích, abychom to trošku vyhecovali, řekli, že to ještě není ztracené. Potřebovali jsme chodit s míčem rychle nahoru, do meziprostorů, vytvořit si nějakou standardku. Povedlo se to.“

