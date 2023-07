Slavia po Dynamu: Douděra má obavy, Jurečka se zastřeluje. Chyťte Chytila!

Video se připravuje ... Po dvou kolech se Slavia těší ze stoprocentního zisku. Po výhře nad Hradcem Králové (2:0) zvítězila o dvě branky i v Českých Budějovicích, tentokrát 3:1. Nešlo o jednoznačnou záležitost, největší favorit FORTUNA:LIGY si za stavu 1:1 „užil“ chvíle obav o výsledek, ale těžký zápas nakonec zvládl. Web iSport.cz popisuje v tradičním hodnocení pět nejzajímavějších událostí duelu na jihu Čech.

Chyťte Chytila! Slávistickou etapu rozjel Mojmír Chytil v pozoruhodném režimu. Skóroval v prvním kole proti Hradci Králové, v Českých Budějovicích osobní bilanci ještě rozšířil. Lukáši Provodovi nachystal rozdílovou branku na 2:1, pak krásnou patičkou uzavřel gólový účet na 3:1. A to v závěru ještě neproměnil pokutový kop. Považte, do obou zápasů se reprezentační útočník dostal až v jejich průběhu. „Když nám bylo nejhůř, hodně nám pomohl, zejména aktivitou. Překvapuje mě klidem v koncovce,“ lebedil si Jindřich Trpišovský. České Budějovice - Slavia: Chytil efektní patičkou zvýšil na 3:1 pro hosty! Video se připravuje ...

Injekce sebevědomí Tohle Slavia přesně potřebovala. Vyhrát úvodní venkovní zápas a zapomenout na promarněné výjezdy v minulé sezoně, které ji připravily o titul. Nešlo to hladce, sešívaní se v Českých Budějovicích dlouho klepali o výsledek, v závěrečné dvacetiminutovce však skóre zvládli přemostit na svoji stranu. Po utkání Trpišovský přiznal, že v předešlé sezoně by takové utkání dovedli jen k remíze. „Možná bychom i prohráli,“ připustil. Jeho tým si z jihu Čech veze sebevědomý pocit, že v novém ročníku může zvládat složité zápasy na cizích stadionech. A to není málo. České Budějovice - Slavia: Chytil skvěle narýsoval Provodovi, 1:2! Video se připravuje ...

Jurečka se zastřeluje Na konci předchozí sezony se dostal do formy, která neměla daleko k dokonalosti. V pěti nadstavbových zápasech se Václav Jurečka urval ze řetězu, vstřelil rekordních dvanáct branek, získal korunu pro krále střelců a zaslouženě byl nominovaný do reprezentace k duelu evropské kvalifikace s Faerskými ostrovy. Zkraje nové sezony však nemůže branku zaměřit. V Českých Budějovicích vystřelil čtyřikrát, šel sám na brankáře, všechno marné… „Netrefuje bránu, což je pro mě velké překvapení, protože on nemívá velký střelecký rozptyl,“ poukázal Trpišovský na to, že Jurečkovy rány zatím končí zhusta na tribuně. Václav Jurečka odmítl zvýšit náskok Slavie • Foto Pavel Mazáč / Sport

Zranění Douděry V prvním poločase se u pravé strany skácel k zemi a k lavičce signalizoval, že to dál nepůjde. Davida Douděru zradil zadní stehenní sval poté, co adresoval dlouhý balon nabíhajícímu Micku van Burenovi. Je pravděpodobné, že pár týdnů bude mimo hru a nezasáhne tak do kvalifikace o Evropskou ligu. „Uvidíme po magnetické rezonanci,“ uvedl slávistický trenér s tím, že Douděru občas „kousne“ křeč, tudíž by nutně nemuselo o jít nevyzpytatelné svalové zranění. Jde však spíše o přání, samotný hráč vidí zranění mnohem dramatičtěji. Pro zraněného Davida Douděru utkání skončilo • Foto Pavel Mazáč / Sport