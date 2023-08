Pivarník o (ne)formě Plzně: Snad nejde o ústup z pozic. Změny chtějí čas

Viktorii Plzeň dovedl v sezoně 2016/17 do základní skupiny Evropské ligy. Dnes Roman Pivarník sleduje z povzdálí, jak se jeho někdejšímu zaměstnavateli (ne)daří. „Teď už má Viktorka za sebou tři soutěžní zápasy, už je opravdu čas zapnout do ostrého módu,“ říká slovenský kouč, který po Plzni koučoval Zbrojovku Brno nebo Zlín. Dostal se až k exotickému angažmá v Perském zálivu, kde okusil kuvajtskou ligu. Je to už přes pět let, co byl odvolán z tehdejší první příčky ligové tabulky coby kouč Západočechů. Nyní věří, že se Plzeň teprve pomaleji rozjíždí.

Příprava Plzně byla úspěšná. Věřil jste, že tým vstoupí do ostré sezony lépe?

„Určitě jsem tomu věřil, i když příprava je o něčem jiném. V ní hrajete otevřeněji, takže je to zrádné. Papírově měla Plzeň na úvod sezony slabší soupeře, i když fotbalové klišé praví, že žádný zápas není snadný. Tím, že mají pověst silného celku doma, tak jsem věřil, že touto dobou určitě budou mít na kontě lepší výsledky.“

Říkáte, že je Plzeň silná doma, ale ono už to neplatí. Poslední výhru ve Štruncových sadech pamatují v dubnu proti Zlínu. Nastala doba, kdy soupeři ztrácejí cestou na západ respekt?

„Máte pravdu, že je to dlouhá doba. Pamatuju si, že za mého působení jsme doma prohráli během sezony jen jednou, a to jsem hodně protočil sestavu, protože nám pak v týdnu šlo o postup do Champions League. Víte, mě překvapí, když poslouchám, že musejí hrát do plných, a že s tím mají problém. V Plzni je pořád nesmírně kvalitní kádr, který umí hrát nátlakově. Jasně, vždycky je nejtěžší hrát do plných. Jen opravdu doufám, že nejde o ústup z vydobytých pozic. Snad k tomu noví majitelé pomohou, aby se klub udržel na špici ligy.“

Jeden vstřelený gól ve třech zápasech. Co podle vás Viktorii chybí?

„Jde o to, aby se v nátlakovém fotbale hrálo efektivně do šestnáctky. Potom ve vápně potřebujete šance zakončovat, což se tolik nedaří.“

Už ve čtvrtek se Západočeši představí v odvetě Konferenční ligy na půdě kosovské Drity. Co od utkání čekáte?

„Prostředí bude jistě složité a bouřlivé, ale věřím zkušenostem plzeňského kádru. Pro postup potřebuje vyhrát i Drita, takže oni pravděpodobně doma taky více otevřou hru, což by mohlo Plzni svědčit. Snad jim vznikne více prostoru směrem dopředu, zvítězí a postoupí. Mohlo by je to zase nakopnout.“

Je podle vás téma, že by tým vypadl z pohárů už takhle brzy?

„Je to fotbal, takže se stát může všechno. Hlavně v předkolech už těžko naleznete slabého soupeře. Teď má Viktorka za sebou tři soutěžní zápasy, už je opravdu čas zapnout do ostrého módu.“

V Plzni byla vždy důležitá pohoda v kabině. Vím, že Miroslav Koubek už tam v minulosti slavil titul, ale on je považován za kouče pedanta. Nemůže to být na škodu?

„Těžko říct, když tam člověk není. Podle mě je problém v tom, že Miroslav Koubek chce hrát trochu jiný fotbal než Michal Bílek, takže se vše mění a musí si sednout. Podle mě je trenér v Plzni velmi krátce, aby nastal nějaký zásadní rozkol. Pokud jsou hladoví a dobře připravení, čemuž věřím, tak si myslím, že je to hodně o psychice a o tom se teď zdravě naštvat.“

Noví majitelé hlásí, že chtějí do budoucna dávat více šancí odchovancům, ale není už teď tamní kádr přestárlý?

„Za posledních deset, dvanáct let v klubu měli ty nejvyšší ambice a podle toho tam byla nastavená filozofie, která odchovancům tolik nenahrává. Spíše do klubu chodili už hotoví hráči. Pokud se tento přístup má změnit, tak se jedná o dlouhou cestu. Nestačí si to tak nastavit a čekat velké změny do půl roku. Viděli jsme to ve Spartě, která začala více dávat šanci svým chlapcům a teď teprve slavila titul po devíti letech. Zkrátka to chce čas.“

Ve čtvrtek Drita, o víkendu Baník. Kdyby se zápasy Plzni nepovedly, je pozice Miroslava Koubka v ohrožení?

„Víme, že v Plzni jsou nároky obrovské. Myslím, že vedení poslední dobou trenéry chtělo podržet, i když se úplně nedařilo, ale pokud by opravdu tento týden přišly porážky, tak je asi všechno možné.“