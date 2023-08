Kotal: Spartě chybí typ Rosický, Chytil se chytí všude. Plzeň brzdí to, že...

První z top českých týmů, Plzeň, už do předkol evropských soutěží vkročil, pražská „S“ to brzy čeká. V jaké jsou tedy kondici? Vyjma Slavie, byť s výhradami, to žádná hitparáda není. Kouč Viktorie Miroslav Koubek, jehož tým čerstvě remizoval s Hradcem Králové (1:1), dokonce hovoří o křeči. „Plzeň moc spoléhá na hrotového útočníka, má málo hráčů v šestnáctce,“ popisuje hlavní problém trenér Václav Kotal, další host videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. Blízko ztráty byli ve Zlíně (1:1) i Letenští a kapitán Ladislav Krejčí uznal, že by to na Ligu mistrů nestačilo. „Spartě nejvíc chybí hráč typu Tomáše Rosického,“ míní Kotal a vysvětluje, proč jeho úloha není pro jinak cenného Kaana Kairinena. Ze slávistického tábora dojde především na dva strůjce výhry 3:1 v Českých Budějovicích: Mojmíra Chytila a Lukáše Provoda. Na jeho využití má ovšem sedmdesátiletý expert trochu jiný pohled než kouč Jindřich Trpišovský...