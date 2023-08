Síla i herní inteligence. Jak Chytil úřadoval proti Českým Budějovicím

Tenhle přestup se jeví jako naprostá trefa. Mojmír Chytil si v dresu Slavie připsal už dva góly a asistenci. K výbornému vstupu do nového angažmá přitom odchovanci olomoucké Sigmy stačilo pouhých šedesát minut z lavičky. „Tým ho dobře přijal, navíc je velmi klidný v koncovce, čímž mě překvapil. Patří k našim nejlepším hráčům,“ chválil forvarda Jindřich Trpišovský. Chytil „sešívaným“ pomáhá svou silou a herní inteligencí, což dobře poznaly České Budějovice.

74. minuta – 1:2, asistence na gól Lukáše Provoda. Od zisku ke gólu: 21 sekund.

Dynamo potrestal 187 centimetrů vysoký útočník poprvé po čtrnácti minutách na place, kdy brankář Dávid Šípoš daroval Slavii míč špatnou rozehrávkou. „Maso to tam naváděl a šel jsem do prostoru s obráncem na zádech, tak to mám rád,“ liboval si Chytil v situaci 1 na 1 s Martinem Králikem.

Slovenskému obránci nedal Chytil svou výbornou hrou tělem šanci dostat se na míč. Díky náběhu hned tří kolegů do branky Dynama pak zůstal v druhé vlně zcela osamocený Lukáš Provod, jemuž Chytil přihrál míč ideálně proti noze, a slávisté opět vedli. „Provi to skvěle zavíral,“ ocenil Chytil.

84. minuta – 1:3, gól po asistenci Lukáše Provoda. Od zisku ke gólu: 21 sekund.

Když Muhamed Tijani neproměnil svou šanci, osvědčil Chytil opět svou herní inteligenci, přehled a kvalitu. Ve chvíli, kdy se k míči dostal Provod, zůstal Chytil nehlídán mezi stopery Dynama. Lukáš Havel se přitom ani jednou neohlédl, takže nevěděl, kde Chytila má. Kolega Králik s ním navíc nedostatečně komunikoval.

Provod se jednoduše prosmýkl kolem Pavla Osmančíka a našel Chytila. Ten mezitím perfektně využil toho, že si ho Havel nevšímal a Králik nebránil natěsno. Díky tomu zakončoval zcela osamocen a povedenou patičkou nachytal gólmana Šípoše. Spolupráce Provod+Chytil zafungovala báječně.