Pilař: Krásný den, nechci, aby skončil. Penalta? Musím se ještě podívat...

Byl to pro vás snový den, že?

„Specifický, hodně emotivní, se spoustou velkého očekávání. Jsem strašně rád, že se utkání podařilo zvládnout, protože jsem byl hodně nervózní za celý tým, za celou kabinu. Na novém stadionu máme neskutečné podmínky, je vážně nádherný. Všichni jsme se na dnešní den moc těšili, měli jsme obrovskou motivaci. Na to, že celý den pršelo, tak podmínky pro fotbal byly dokonalé. Strašně jsme si přáli zvítězit, asi to lépe nešlo. Když bych to vzal od začátku, Budějovice měly dvě nepříjemné šance, mohlo to být 0:1, pak by to bylo asi jiné. My jsme dali hned z první šance branku, celé utkání jsme byli produktivní. Výsledek 5:1 je skvělý, dokonalý úvod na domácím stadionu.“

Je to pro vás nejhezčí den v kariéře?

„Asi je… Doufal jsem, že takový zápas někdy zažiju. Ale nechci to vztahovat na sebe, jde o celou kabinu. Já přišel až do hotového. Kluci hráli dva roky v Boleslavi, tenhle stadion si nesmírně zaslouží, vlastně celý Hradec. Je to vážně krásný den, a já nechci, aby skončil. Ale musíme být pokorní. Teď si to užijeme a za dva dny už zase musíme být připravení na práci.“

Můžete popsat emoce, které jste prožíval po vstřelení branky na 5:1? Stadion skandoval vaše jméno…

„Odehrávalo se to hodně ve mně. Nejsem úplně emotivní člověk. Každopádně jsem byl strašně šťastný, že jsem dokázal pomoct mužstvu, i když všechny góly byly důležité. Hlavně ten na 4:1 poté, co jsme nevstoupili dobře do druhé půle. Samozřejmě i ten první Dana Vašulína. Poločas jsme vyhráli 3:0, což hodně dlouho nepamatuju. Bylo to dokonalé.“

Potvrzení pokutového kopu trvalo, Dalibor Černý dokonce faul na vás konzultoval u obrazovky. Jak jste celou situaci viděl?

„O penaltě jsem byl stoprocentně přesvědčený, ale musím se na to ještě podívat. Udělal jsem šikovně kličku, sice jsem už asi nemohl ohrozit branku, míč jsem si dal do lajny, pak mně trefil nohu. Fakt jsem si byl jistý. Berte to ale jako můj pocit. Nečekal jsem, že to rozhodčí bude zkoumat. Když se pak člověk dívá na video, může to vypadat jinak.“

Neznervóznilo vás čekání?

„Ani ne. Vybral jsem stranu, gólman si na střelu trochu sáhl, ale rána byla dostatečně prudká, takže se na ni nedostal.“

Vzal byste si jako faulovaný hráč míč i za stavu 1:1?

„Jasně.“

Hodinu a čtvrt před zápasem vypadl na celém stadionu proud. Neměli jste obavu, že se nakonec nebude hrát?

„Spíš jsme si udělali bojovnou atmosféru, protože nám v kabině svítilo jen jedno světlo ze záložního zdroje. Připravovali jsme se jako normálně. Hodinu před zápasem se protahujete, zahříváte tělo. Pak proud nahodili. Jsem nadšený, že se všechno stihlo a že jsme konečně doma.“

V týdnu před utkáním se mluvilo o vašem zranění. Hrozilo, že zápas nestihnete?

„Měl jsem nějaký zdravotní problém. Na rovinu jsem rád, že mně dneska trenéři umožnili hrát. Moc jsem si to přál. Kdyby trenéři sestavu vybírali jen podle výkonů v tréninku, tak bych si nastoupit nezasloužil.“

Dá se srovnat váš první ligový zápas proti Spartě v roce 2010 a nynější návrat na nový stadion?

„Asi jo. Zápas mám v paměti, i když je to třináct roků. Tehdy bylo také vyprodáno. Lístky na dnešní utkání se vyprodaly za hodinu a půl. Je skvělý, že lidi přišli a snad nás budou podporovat tímto způsobem i dál. Každý z nás na hřišti nechal všechno. Věděli jsme, že devět tisíc fanoušků se na nás přišlo podívat a že jim to výkonem musíme vrátit. Závěrečná děkovačka byla taky krásná, dlouho jsem nic takového nezažil.“