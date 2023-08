Jílek tým nepoznával, v šatně neřval: Hůř jsme hrát nemohli. I tak slavil

Vyhráli jste 2:0 po hrubých chybách protihráčů Milana Heči a Vlastimila Daníčka. Ale co ten výkon?

„Hlavně v prvním poločase jsme nepředvedli vůbec nic. Byli jsme hrozně ustrašení, pomalí, málo agresivní. Soupeř nám daroval gól a od té doby se hrálo na jednu bránu. Nestíhali jsme, strašně jsme kazili. Mužstvo jsem nepoznával, takhle jsme se prezentovat nechtěli. A doufám, že se už v žádném dalším zápase prezentovat nebudeme. Pro Slovácko musí být velmi složité kousat tuhle porážku. Dobrý pocit mám z diváků na obou stranách, ti zaslouží absolutorium. K tomu máme tři body, ale tím výčet pozitivních věcí končí.“

Slovácko - Olomouc: Brutální kiks Daníčka ztrestal Vodháněl, 0:2 Video se připravuje ...

Po pauze a prostřídání už to bylo lepší, ne?

„Naprosto souhlasím. Střídání byla klíčová. Pak už to bylo trošku jiné kafe. Martin Pospíšil je vynikající hráč, má obrovské předpoklady. Je skvěle technicky vybavený. Ale měl ve středu dvě laciné ztráty a domácí se jednoduše dostávali do přečíslení. Utkání úplně nevyšlo na levém stoperovi Lukáši Vraštilovi. Neříkám, že ve druhé půli proběhla nějaká zásadní změna, ale minimálně jsme byli daleko kompaktnější, pomohlo nám, že jsme přešli do jiného rozestavení. Přitáhli jsme jednoho hráče do středu hřiště a malinko nám to začalo fungovat. V závěru jsme ukázali nekvalitu v řešení finální fáze. Registroval jsem, že jsme tu jedenáct let nevyhráli a ani se nedivím. Ta série klidně mohla pokračovat dál. Z tohoto pohledu jsem moc spokojený s výsledkem, konec jsme velmi dobře dobránili. Ale je tam obrovský vykřičník.“

Vybavíte si, kdy jste porazil kolegu Martina Svědíka?

„Jednou v domácím prostředí 1:0. To bylo po podzimu, kdy jsme byli skoro na sestup. Zvolili jsme tehdy hodně úsporný režim, který trošku odpovídal tomuto utkání. (úsměv) Je fakt, že jsem ho porazil po dlouhé době.“

Jak vám bylo, když rozhodčí hned ve druhé minutě nařídil penaltu za souboj Beneše s Juroškou, kterou následně po zhlédnutí záznamu správně odvolal?

„Řval jsem, kam ten Beny leze… Počítali jsme s rychlostí Jurošky a Petržely. Stalo se to na hranici vápna, ta situace by asi ani nebyla extrémně nebezpečná. Na první pohled jsem nebyl úplně přesvědčený, že penalta nebyla.“

Co se dělo v poločase v kabině?

„Asi byste byli překvapení. Čekali byste, že tam trenér přijde, bude řvát, do všeho mlátit a kopat, ale víceméně to proběhlo celé úplně v klidu. Moje prvotní věta byla o tom, že máme velkou výhodu v tom, že hůř už hrát nemůžeme. Za poslední dobu jsem fakt neviděl z naší strany slabší výkon. Řešili jsme spíš věci taktického charakteru, ukázali jsme hráčům, v čem je problém. Bylo na nich, aby evidentně zlepšili svou hru, ne abych je já vyprovokoval. Aspoň zčásti se to podařilo. Vrátil se Kuba Pokorný, s maskou to pro něho nebylo jednoduché. I tak ve druhém poločase předvedl vynikající výkon.“

Ubránili jste více než deset rohů...

„Už v minulé sezoně jsme neinkasovali z rohu ani jednou a teď v tom pokračujeme. Musím to zaklepat na všechny stoly... Kluci vnímají, že to jsou situace, které můžou rozhodnout zápas. A to platilo i tentokrát. Slovácko má do útočné hlavy vynikající hráče.“

Potěšil vás křídelník Jan Vodháněl, autor druhé branky? Už přípravu měl velmi dobrou.

„Ve všech zápasech patřil k našim nejnebezpečnějším hráčům. Už minule vypracoval tři stoprocentní šance pro Honzu Navrátila a sám jednu nedal. I na Spartě vykazoval určitou nebezpečnost. Očekávám, že bude patřit k hráčům, kteří tým potáhnou. Má pro to veškeré předpoklady. Teď je naplnil gólem, ale jeho limity jsou daleko výš, než ukázal na Slovácku.“