Naivkové z Budějovic, druhý nejhorší start v historii: Něco děláme špatně

Twitterový účet CSFOTBAL mající v merku statistická data z historie i současnosti českého a československého fotbalu si ještě přisadil. „Více než aktuálních 12 gólů inkasovaly České Budějovice v prvních třech zápasech sezony pouze jednou, a to 13 v ročníku 1947/48.“

Za jednatřicet let samostatné české soutěže byl jen jeden tým horší. Šlo o Hradec Králové, který v sezoně 2001/02 v úvodních třech kolech inkasoval dokonce čtrnáct gólů. Co může Jihočechy trochu utěšovat, „votroci“ tehdy nesestoupili, navzdory šílenému začátku se celkem s přehledem zachránili.

Pokud se však parta okolo Zdeňka „Kobry“ Ondráška nezačne v obranné činnosti chovat důsledněji, může s ní být brzo amen. Co předvedla v Hradci Králové, který si dokonale užil otevření krásné moderní arény, nemělo s profesionálním sportem nic do činění.

Bránění prostoru? Za pět. Soubojovost? Taky pět. Taktická vytříbenost? Zase koule. Vysvědčení nemůže jít být jiné. Každý balon za obranu dostával defenzivní hráče do složitých problémů.

V prvním poločase, který skončil 3:0, Hradec útočil vytrvale po pravé straně. Šikovnost Václava Pilaře souznící s inteligencí Adama Gabriela vytvářela zajímavé herní obrazce, generovala šance, góly.

Zčásti to bylo i kvůli totální naivitě bránících hráčů soupeře, kteří si vůbec nevěděli rady, jak průchozí část hřiště zabetonovat. Také vypadalo zvláštně, že nepřišla žádná reakce z lavičky.

Hradec Králové – České Budějovice: Osmančík ve vápně fauloval Pilaře a sudí rozhodl o penaltě Video se připravuje ...

„Na pokyny to bylo složité, na stadionu nebylo vůbec nic slyšet,“ vysvětloval nemožnost udělit hráčům hlubší rady Marek Nikl. „Každopádně naše chování nebylo v pořádku, nešlo jen o jednu stranu, celkově to nebylo ono. Chyběli nám sice dva hráči, ale jestli nás to tímhle způsobem poznamená, je to špatně.“

Pod úroveň hráli stopeři Lukáš Havel s Martinem Králikem, stejně tak letní posila Vincent Trummer, středová formace dozadu vypomáhala jen naoko, i proto měl Hradec čtyři sólové nájezdy, minimálně dvakrát postupoval na branku v přečíslení dvou proti jednomu...

„Prakticky v každém zápase jsme nastoupili v jiném rozestavení, ale v tom problém není. Nám je jedno, zda hrajeme vzadu ve třech, nebo ve čtyřech. Spíš jde o to chování jednotlivých hráčů, které ještě není v pořádku. Naivita? Možná se to tak dá nazvat, jenže my jsme na hřišti měli zkušené hráče. Neměli bychom dostávat tolik gólů. V lize nás každý kvalitou ztrestá, takže takhle naivně, pokud to tak nazveme, dál hrát nemůžeme,“ má jasno Nikl.

Z druhé strany, směrem dopředu vypadají České Budějovice mnohem lépe. V Hradci měly za stavu 0:0 dvě velmi kvalitní gólové šance, jenže střelci si pokaždé vylámali zuby na skvělém brankáři Pavolu Bajzovi. „Momentálně nám tam nespadne nic a naopak každá akce soupeře hrozí gólem. V sobotu se to zase potvrdilo. Něco musíme změnit,“ zadal si úkol Nikl.

Při pohledu na los to bude vážně potřeba. Příští neděli České Budějovice hostí Plzeň, o týden později Bohemians.