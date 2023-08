SESTŘIH: Teplice - Jablonec 0:0. Hosté stále bez výhry, venku už po osmé

"Skláři" nenavázali na vítězství nad pohárovými zástupci Plzní (1:0) a Bohemians 1905 (2:1), ligovou domácí neporazitelnost přesto prodloužili na šest utkání. Po třech kolech zůstává stoprocentní už jen mistrovská Sparta, k níž se může přidat po podvečerním duelu se Zlínem ještě rival Slavia.

Ve vyrovnané první půli měly oba celky po jedné větší šanci. V 11. minutě teplický Radosta postrčil míč do brejku Gningovi, jehož křižnou střelu zneškodnil brankář Hanuš. Jablonec se dostal do zakončení až v 26. minutě, gólman Grigar ale Chramostův pokus zpoza vápna lapil do rukavic. Více než pět tisíc diváků aplaudovalo krátce před pauzou i Chaloupkovi, jenž v poslední chvíli čistě zastavil efektním skluzem unikajícího Pleštila, který v jarní části minulé sezony na Stínadlech hostoval.

Jablonec ke konci úvodního dějství převzal otěže zápasu a ve zlepšeném výkonu pokračoval i po pauze. V 48. minutě se Pleštil prohnal po pravé straně kolem Hory a zpětnou přihrávkou našel ve vyložené příležitosti Kratochvíla, ten ale vysoko přestřelil. O pár sekund později musel Grigar včasným výběhem zlikvidovat Chramostův únik z levé strany.

Střed pole se ve druhém poločase roztrhal a oba týmy si do otevřených obran vytvářely spoustu nebezpečných situací, chyběla jim ale lepší finální fáze. Až v 63. minutě po standardní situaci dostal míč do brány Kratochvíl, radost mu však překazil odmávaný ofsajd. Na druhé straně měl velkou šanci aktivní Gning, který po Jásirově sklepnutí prostor mezi třemi tyčemi netrefil.

Čtvrthodinu před koncem podtrhli trápení v koncovce jablonečtí Chramosta s Aléguém, kteří krátce po sobě z ideálních pozic vysoko přestřelili. Vzájemný duel obou mužstev tak po 13 ligových zápasech skončil remízou.

Jablonec hrál bez branek i v minulém kole v Pardubicích. Severočeši se po třech utkáních venku představí za týden proti Spartě poprvé v sezoně nejvyšší soutěže na domácí půdě, kde dosud nemohli nastoupit kvůli rekonstrukci hrací plochy.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Grigar – S. Dramé, Chaloupek, J. Hora II (57. Krsmanović) – Radosta, Jukl, L. Mareček, Urbanec – Trubač (C) (81. Bílek) – Fila (57. Jásir), Gning (89. Vachoušek). Hosté: Hanuš – Martinec, Tekijaški, Hurtado, Polidar – Kratochvíl (65. Považanec), F. Souček – Pleštil (65. Alégué), Jovović (71. Čanturišvili), Chramosta (C) – Drchal (90+3. Schön). Náhradníci Domácí: Krsmanović, Beránek, Bílek, Křišťan, Jásir, Vachoušek, Mucha, Cykalo Hosté: Fendrich, Alégué, Houska, Hübschman, Čanturišvili, Považanec, Nykrín, Schön, Slávik Karty Domácí: J. Hora II, Trubač Hosté: F. Souček, Hurtado Rozhodčí Machálek – Kotalík, Antoníček Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 5 258 diváků

Důležité momenty z utkání:

Teplice - Jablonec: Gól Kratochvíla zničil ofsajd, skóre se nezměnilo

Teplice - Jablonec: Famózní Grigar v extrémní tutovce vychytal Chramostu