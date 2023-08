V Liberci tápal, teď ho sestřelil: Myslel jsem na to. Jsme hlupáci, řekl Kozel

Trenér Luboš Kozel si ho vloni vyhlédl na Letné, on přišel do Slovanu s ambicí nakopnout kariéru a pak se vrátit do Sparty.

„Pro Liberec tady nechám všechno. Dám co nejvíc gólů a za rok se vrátím. Vize Sparty i moje je jasná, abych byl jejím hráčem. Na mě je ji naplnit,“ vyhlásil Matyáš Kozák, tehdy jedenadvacetiletý forvard. „Je sebevědomý, je to přece sparťan. Šanci dostane a myslím, že ji využije,“ přihodil Kozel.

Nestalo se, statistiky budiž důkazem. Dvacet tři startů, toť slušné číslo, to ano. Jenže celkem jen 617 minut, což dělá průměr necelých sedmadvacet na jedno utkání. Dva góly, jedna asistence, čekalo se zkrátka víc.

Není divu, Kozák je brán za talent, možnou budoucnost Sparty. Zatím však spíše - a to i kvůli zdravotním vlivům - tápe. Duel na Slovanu, kam přijel už jako součást Bohemky, by dozajista proměnil v jakýsi zlom, výstřel nahoru. Branka, a to v samém závěru, je rozhodně povzbuzující, vždy jde o nevšední záležitost.

„Před zápasem jsem na to myslel. Člověk si říká, co by dělal, kdyby ten gól dal. Nechtěl jsem ho slavit, mám ke klubu respekt,“ vykládal po vítězství. „Ale v ten moment to nějak nejde. Musel jsem to rychle vstřebat, pak jsem si uvědomil, že si to vychutnám večer doma s tátou. To je nejlepší pocit,“ vyprávěl.

Duel rozsekl klasickým průstřelem. Stoper Antonín Křapka vrátil po standardní situaci míč na osu hřiště, odkud Kozák pálil. Pro Slovan se tak urodila druhá ztráta ve dvou zápasech, již přišla ranou na konci. Naposledy v Mladé Boleslavi vyrovnal na 2:2 (domácí hráli 60 minut v deseti, Liberec vedl 2:0) matador Marek Suchý.

Kouč Kozel to nesl vskutku těžce, což demonstroval na tiskové konferenci: „Jsem zklamaný i naštvaný, protože jde o zbytečnou ztrátu. Jen hloupé mužstvo si nechá dát v jednom zápase gól v devadesáté minutě a ve druhém taky. Navíc oba padly po standardkách. Jenom hlupák opakuje stejné chyby.“

Kozákova trefa byla završením libereckého zmaru. Ten se projevil především při dvou situacích ve druhém poločase, kdy zazářil hostující gólman Michal Reichl. V 59. minutě vyčapal pokutový Lubomíru Tuptovi. „Penaltu nedali i lepší hráči,“ nehodil Kozel výsledek na slovenského rychlíka. Poté se navíc v jasné příležitosti neprosadil střídající Michael Rabušic.

„Tyhle dvě věci byly takový zlom. Do té doby Bohemka nic neměla. Mohli jsme mít sedm bodů, teď máme čtyři a musíme jet do Zlína vyhrát,“ lamentoval záložník Christian Frýdek, jenž průnikem získal výhodu penalty. Faulován byl jednoznačně.

Bohemians se však zvedli, rozhodnout mohl Jan Matoušek, stejně jako Kozák někdejší hráč Liberce. Rána nakonec přišla na poslední chvíli. „Penalta domácí trochu shodila, dostali se pod deku. Nebude říkat, že je vítězství stoprocentně zasloužené, ale získali jsme ho za naši bojovnost,“ glosoval kouč Pražanů Jaroslav Veselý.