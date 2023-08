Splněný sen stopera Plzně (18): Zápisné? Kluci v kabině už se smáli

Jak jste si premiéru v nejvyšší soutěži užil?

„Dobře. Byl jsem trošku nervózní, ale jakmile jsem vstoupil do hry, všechno ze mě spadlo. Jsem rád, že to takhle vyšlo. Pro nás jde o důležité tři body, snad jsme nastartovali vítěznou šňůru.“

Co vás bude stát první ligový zápas za plzeňské áčko?

„To ještě přesně nevím. Ale kluci v kabině už se smáli. Bude to dost.“

Jaké jste měl od trenérů pokyny?

„Hrát na jistotu, ale měl jsem i nějaké úkoly dopředu. Hlavně abych hrál to, co třeba v béčku, hlavně se nebát a hrát svou hru. To se mi povedlo.“

Co pro vás znamenají slova kapitána Lukáše Hejdy, který vás po přípravě velmi chválil?

„Hejdys se mnou mluví dost často, říká, že šance přijde. Teď přišla. Zahrát si po boku takových hráčů byl můj sen, jsem za to neskutečně rád.“

Nastoupili jste s mladou obranou, kdo dění v zadní linii řídil?

„Největším lídrem byl Robin Hranáč, je z nás nejzkušenější. V zápase mně a Sampsimu (Dwehovi) hodně pomáhal, za to mu moc děkuju.“

Co s vámi udělal skok do první ligy?

„Čekal jsem, že to bude náročné, ale až takhle zase ne. Snad jsem se s tím popasoval dobře, určitě mi pomůže víc takových zápasů. Na tu úroveň si můžu zvyknout.“

V čem byl Baník nebezpečný?

„Určitě v nábězích za obranu, na ty jsme byli připravení. Věděli jsme, že vzadu nejsou tak dobří, ale hlavně vepředu dokážou být nebezpeční. Bylo těžké chytat jejich náběhy.“

Vyhovuje vám hra na tři stopery?

„Poslední zápasy nám to docela sedělo, v tomhle rozestavení si můžeme vzadu pomoct přihrávkou, roztáhnout si to do lajny, kde jsme pak skoro sami a soupeři se to těžko brání. Zatím nám to takhle vychází.“

Motivuje vás zahrát si i za áčko v pohárech?

„Sen to určitě je, ale tohle rozhodnutí není na mě. Do budoucna bych chtěl poháry určitě zažít.“