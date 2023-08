Frťala krotí euforii: Musel jsem hráče resetovat, uspali jsme sami sebe

Těžko v posledním severočeském derby hledat favorita. Možná se ale před utkáním počítalo spíš s úspěchem žlutomodrých. „Je to přesně o hlavách, psychice. Po výhře v Ďolíčku jsme ze všech stran slyšeli, jak svalíme Jablonec, budeme mít devět bodů, pak k nám přijede Sparta, na tu dorazí 17 tisíc diváků - a mezitím se na příští zápas v Olomouci jaksi zapomnělo,“ řekl po bezbrankové remíze Na Stínadlech trenér Teplic Zdenko Frťala.

Cítil jste, že k Teplicím už soupeři přistupují jinak a nepočítají se snadnými body?

„Možná nová očekávání po startu ligy byly výsledkem jakéhosi bloku, že jsme teď proti Jablonci nebyli tolik živí a několik nadějných situací prováhali. Ale nesmíme zapomenout, že Jablonec je kvalitní tým a že našich slabin využil. Naštěstí nedokázal skórovat.“

Jak hodnotíte teplický vstup do sezony? Ze tří zápasů máte sedm bodů…

„Nastavili jsme si vysokou laťku. Body bereme s pokorou. Už po vítězství na Bohemce jsme se těšili na zápas s Jabloncem a znovu jsme chtěli vyhrát. Od pondělí už ale budeme myslet na Olomouc, která má rovněž velkou kvalitu. Před startem ročníku bychom ale sedm bodů brali všemi deseti.“

Ze tří kol jste inkasovali pouze jednou. Čemu to přisuzujete, přestože obrana často hraje v odlišném složení?

„Pořád opakuji, že to je odměna za přístup kluků. Ať už v tréninkovém procesu nebo v zápasech. Tentokrát měl ale Jablonec hodně střel, a to i ze střední vzdálenosti. Někdy je to o tom, že hráč trefí šibenici ze třiceti metrů. Je to odměna, že kluci udrželi nulu, a díky tomu jsme získali bod.“

Proti Jablonci jste ovšem střelecky vyšly naprázdno i vy…

„V situacích, kdy třeba brankář Grigar chytl míč a byli jsme zvyklí už od Grigiho jít ve sprintu do otevřené obrany, tak tohle tam hlavně v prvním poločase nebylo. Víceméně jsme uspali sami sebe a byli rádi, že jsme do přestávky udrželi vyrovnaný stav.“

Netradičně jste byl hodně impulzivní a po pauze přeskupil řady. Co vás popudilo?

„Když vidíte, že hráči nejsou aktivní, tak jsem do toho vstoupil, abychom se resetovali a emoční projev byl jiný. Jsem rád, že máme alternativy a pokud někdo nepodá patřičný herní výkon, můžeme ho nahradit. Nema Krsmanovič prošel křtem ohněm, který zvládl. Víme, že má výbornou kopací techniku, ovšem byl to jeho první zápas. Naopak příští týden ještě nebudou k dispozici Mičevič s Knapíkem.“

Jak hodnotíte dominantní výkony Štěpána Chaloupka?

„Svým výkonem potvrdil aktuální formu. Jsem v podobných prohlášeních opatrný, ale Chaly je pevnou zdí v naší defenzivě. Čte hru, předvídá, to jsou vlastnosti, které způsobí, že se soupeř někdy do tolika šancí nedostane. Už si zvykl, že vedle něj hraje Mareček a Hora, tak snad si brzy nebude zvykat zase na někoho jiného.“