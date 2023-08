Nejmladší Plzeň za 15 let uspěla. Ale Koubek odmítá trend: Vynucený krok

Zamíchal se sestavou jako dobrý karbaník. Miroslav Koubek poslal do nedělního duelu s Baníkem výrazně omlazenou jedenáctku. Odvážný tah Plzni vyšel. Viktoria zdolala soupeře ve 3. kole 3:1 a slaví první ligovou výhru v sezoně. Naopak ostravský celek zabředl do nepříjemné krize. Jeden bod ze tří duelů je na ambiciózní klub hodně málo.

Oproti postupovému maratonu v Kosovu udělal plzeňský kouč Miroslav Koubek v domácí sestavě pět změn. A sakra odvážných. Ligovou premiéru si v obraně odbyl osmnáctiletý odchovanec Jan Paluska, poprvé v sezoně naskočil na podhrotové pozici další odchovanec Pavel Šulc (22).

Ze základu jen Tomáš Chorý a Lukáš Kalvach dosáhli 28 let, zbylí členové úvodní jedenáctky byli věkově pod 25 lety. Průměr základní sestavy činil 24,36 roku, poslední nižší měla Plzeň před 15 lety v 30. kole sezony 2007/08 proti Mostu (23,75).

„Bylo to vynucené naší situací. Vrátili jsme z Kosova v ne zcela komfortním stavu. Cestovali jsme ze čtvrtka na pátek, do postele se dostali v pět ráno. Když za dva dny hrajete znovu, pochopitelně muselo dojít k dodávce čerstvých sil. Vyšlo to na mladší hráče. Ale neznamená to start nějakého procesu,“ vysvětlil Koubek.

„Ale chci zdůraznit, že v Plzni neprobíhá šmahem rapidní proces omlazování. Do budoucna nastane, ale jde o cestu, která má nějaký vývoj. Není to tak, že tady staří přestávají hrát, to je nesmysl,“ prohlásil trenér.

Domácí vlétli do zápasu s velkou chutí a už v 19. minutě slavili gól. Rafiu Durosinmi vyhrál souboj s Davidem Lischkou, předložil míč Pavlu Buchovi a ten utaženou pravačkou otevřel skóre. Svižná půle gradovala v dlouhém nastavení. Ještě před ním se dlouze přezkoumávala situace po dalším souboji Durosinmiho s Lischkou.

Sudí Dominik Starý šel po komunikaci s VAR k monitoru a pískl penaltu. Hosté se vztekali, ale nebylo jim to nic platné. Obvyklý exekutor Tomáš Chorý prostřelil Jiřího Letáčka a zvýšil na 2:0. Ještě před pauzou ale Erik Jirka nesmyslně fauloval aktivního Filipa Kubalu a Starý pískl během několika minut druhou penaltu. Tu sebevědomě dostal do sítě Matěj Šín a snížil.

Ve druhé půli si domácí hlídali náskok, který v závěrečné čtvrthodině pojistil na konečných 3:1 Ibrahim Traoré. Zatímco domácí slavili první výhru v ligovém ročníku, hráči Baníku opouštěli západ Čech zklamaní. Po Liberci a Slovácku ztratil Hapalův soubor už třetí zápas a s jediným bodem se krčí ve spodní části tabulky.

„Nechtěli jsme, aby Plzeň chodila do brejků. Ale dostali jsme první gól z brejku a třetí také… To mě mrzí, jinak byl zápas určitě hratelný. Nepropadli jsme, bohužel nám to tam nepadá, nedokážeme vstřelit branku,“ mrzelo kouče Baníku Pavla Hapala. „Dělali jsme technické chyby. Vždycky, když jsme se dostali do předfinální situace, udělali jsme hloupou ztrátu. Plzeň je dost kvalitní a chytrá, využila toho.“

Viktorce čerstvá krev v sestavě velmi pomohla, radost kazí jen přibývající marodka. Do zápasu nešel Matěj Vydra, podle informací deníku Sport a iSport.cz ho čeká zhruba měsíční pauza.

Z utkání kvůli zdravotním problémům odstoupili střelec Bucha (koleno), zápas s hlavou v dlaních nedohrál ani střídající Jan Sýkora. Zatímco střelec první branky by měl být brzy v pořádku, u západočeského univerzála existuje podezření na poranění zadního stehenního svalu, což znamená delší pauzu.

Základní sestava Plzně (věk hráčů)

Staněk (27)

Paluska (18), Hranáč (23), Dweh (21)

Jirka (25), Bucha (25), Kalvach (28), Cadu (25)

Šulc (22)

Chorý (28), Durosinmi (20)