Před parádní návštěvou zase pomohl Lingr, jinak je Slavia v koncovce tristní

Slavia hrála, Dostál chytal a Zlín málem vyválčil bod. I takto by se dal shrnout nedělní mač, kdy sešívaní vyzráli na ševce 2:1. O úvodní gól zápasu se postaral Ondřej Lingr, o jehož setrvání ve Slavii se v poslední době debatuje.

Střelce Slavie dlouho deptal a díky jeho výkonu nakonec Zlín i sahal po bodu. Zázrak se ale nekonal. Zákrok, který si sám vybaví? „Úplně na konci, když jsem běžel přes celé malé vápno z posledních sil a byl to vabank zákrok proti Chytilovi,“ vypráví se šibalským úsměvem.

NEMOHOUCNOST V KONCOVCE

Jedna věc je, že Dostál chytal skvěle, druhá věc je alarmující efektivita v zakončení sešívaných, kteří spálili šancí možná na tři zápasy dopředu. Přitom už ve čtvrtek čeká Trpišovského partu první zápas předkola Evropské ligy s ukrajinským Dniprem. A tam by se hodila lepší střelba.

Důležité pro Slavii je, že se v sezoně už prosadili Chytil, van Buren i Lingr, tedy ofenzivní hráči nemlčí, jak to někdy v minulosti Slavia znala. A to ještě čeká na úspěch pracant Jurečka. Opět byl ke gólu blízko, ale na začátku ročníku mu to zatím nepadá.

Slavia potřebuje ze své herní převahy v lize začít těžit více branek, jinak se může stát, že znovu bude doplácet na laciné ztráty bodů, což ji stálo v minulém ročníku titul.