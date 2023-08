Ochozy vyvolávaly jeho jméno. Jsem mentálně i fyzicky dál, říká Van Buren

Zažil jste někdy zápas, kdy váš tým tolik šancí neproměnil?

„Hráli jsme dobrý zápas, měli jsme opravdu hodně šancí, ale horší koncovka. Věřili jsme, že ve druhé půli to přijde, byli jsme trpěliví a ten první gól byl hodně důležitý hned na začátku poločasu.“

Nebyl jste nervózní ke konci utkání? Po takovém tlaku by ztráta bodů byla fatální.

„Trošku jo, protože posledních deset minut to bylo, nechci říct hektické, ale nervozita byla. Důležité je, že máme tři body.“

Co jste říkali výkonu Stanislava Dostála v bráně?

„Byl velmi dobrý, předváděl skvělé zákroky. Vyvíjeli jsme na Zlín tlak a nakonec to stačilo na výhru. Věděli jsme, že nemůže pochytat úplně vše. Zase to bylo o trpělivosti.“

Teď vás čeká Dnipro. Budete muset zlepšit koncovku, že?

„To máte pravdu. Bude to jiný zápas než v neděli. Určitě si nevytvoříme tolik příležitostí a musíme si jich více vážit.“

Své místo ve Slavii jste si vyčekal opakovaně na hostování. Co pro vás znamená, že teď dostáváte šanci v základu?

„Ten rok a půl hostování mi dal opravdu hodně. Teď jsem fyzicky i mentálně mnohem dál než tři roky zpátky a můžu to ukázat v dresu Slavii, což je fantastické. Do Slavie jsem přišel před sedmi lety a to, že diváci vyvolávají moje jméno, je skvělý pocit. Moc si toho vážím.“