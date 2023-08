Pilař o penaltě: Na videu je to něco jiného. Švancara „filmoval“ stejně

Na novém hradeckém stadionu odpískal rozhodčí Dalibor Černý penaltu, která ho dost možná bude stát delegaci na další kolo. Budějovický Pavel Osmančík Václava Pilaře skluzem netrefil, zkušený bývalý reprezentant si pro zákrok došel.

„Na hřišti jsem byl stoprocentně přesvědčený, že je to penalta. Divil jsem se, že se rozhodčí šel koukat na video,“ vysvětloval Václav Pilař v pořadu TIKI-TAKA.

Dalibor Černý penaltu pískal rovnou, byl ale povolán k obrazovce, kolegyni u VARu se výrok nezdál. Přesto ho sudí potvrdil, sám Pilař pak zvýšil na 5:1, i když opakované záběry ukázaly, že změnil pohyb své nohy, aby došlo ke kontaktu s budějovickým bekem, načež se skácel k zemi a svíjel se za postranní čarou.

Částečné zastání našel přímo ve studiu v Petru Švancarovi. „Takhle jsem přesně filmoval penalty já. Na plném stadionu to chceš kvůli klukům, kvůli sobě. Ještě kopeš penalty, tak si jdeš pro prachy. A máš říct v té televizi? Že nebyla a rozhodčí je blbej? Když to vidíme, je jasné, že tomu Venca pomohl. Ty musíš ošálit soupeře i rozhodčího. Od toho je VAR, aby to vyhodnotil,“ připomínal bývalý útočník

„Ten hráč šel do skluzu a vůbec netrefil balon. Když vidím opakovaný záběr, je to něco jiného než na hřišti. Kam jsem měl dát nohu?“ ošíval se Pilař. „Teď bych ji asi odvolal,“ dodal v závěru.

Odborněji a s klidem vyhodnotil situaci trenér David Horejš. „Penalta v žádném případě. Chyba to byla i od Osmančíka, že šel do skluzu. Zkušenější hráč by se mu snažil dostat do těla. Netrefil míč ani Vencu,“ všiml si. Podobné stanovisko měla i Komise rozhodčích.