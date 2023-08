Provokatér s lampardovskou střelou. Splní se „Kikinovi“ sen o Spartě?

Frýdek = Sparta. Nebo ne? Čtyřiadvacetiletý Christian, nejmladší ze slavného fotbalového rodu, stále ještě patří mezi opory Liberce. „Měl být budoucností Sparty. Zatím není a já moc nechápu, proč kolem něj Sparta jen tak našlapuje a krouží,“ říká na adresu šikovného záložníka, kterému nikdo neřekne jinak než „Kikin“, v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „I já cítím, že tam pořád něco doutná,“ souhlasí s Fejglem jeho kolega Michal Kvasnica: „Má perfektní centr z prostoru, kterým připomíná Dočkala. Fantastická placírka, lampardovská střela. Ale ta produktivita by mohla být lepší,“ pokračuje.

Co jsou Frýdkovy silné stránky? V uplynulé sezoně nasbíral 60 faulů, což ho řadí na 6. místo v celé lize. „On je trošku provokatér. Kecičkama na hřišti, ale i hrou. Leze soupeřům pod kůži a oni mu to někdy rádi dají sežrat. Pro Liberec je to jen dobře, protože pak kope hodně standardek a z nich je Frýdek fantastický,“ říká Jiří Fejgl, podle jehož názoru si „Kikin“ stále ještě žije velký sen o plnohodnotném angažmá na Letné.

Splní se mu? „Řeknu tři jména: Karabec, Ševčík, Daněk. Mně tam prostě v tuhle chvíli nezapadá kvůli těmhle klukům,“ zůstává opatrný Kvasnica: „Ale fotbalista je to pořád strašně zajímavý. V silném ročníku 1999 nad všemi naprosto vynikal,“ upozorňuje.

Čím Frýdek připomíná Ronaldinha?

Agresivita: proč se v Liberci zlepšil

Hvězda silného ročníku 1999

Pomáhají mu fotbalové geny?

Centry z hloubky a získávání meziprostoru

Produktivita a otazníky v jeho hře

Dávná chvála z Guardianu

Proč je pro Kozla nepostradatelný?

Má Sparta stále zájem? A jak silný? Hodil by se Priskemu?

Podívejte se na VIDEO.

V Liberci tápal, teď ho sestřelil: Myslel jsem na to. Jsme hlupáci, řekl Kozel