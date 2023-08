Matějovský: podrážděný „profesor“, po kterém jdou. Musí to dát, říká Uhrin

Jednačtyřicet let – a pořád je to kapitán, který se nevzdává místa v základní sestavě. Jednačtyřicetiletý veterán z Mladé Boleslavi Marek Matějovský, záložník s obrovským přehledem na hřišti a báječnými přihrávkami. „Udivuje mě, že ještě hraje. A nejen to – on hraje velice dobře,“ chválí ho jeho bývalý trenér Dušan Uhrin mladší. „Cit pro balon má pořád stejný,“ dodává. Právě Matějovského si vybral v nové videorubrice ZOOM, v níž osobnosti českého fotbalu hovoří o ligových hráčích, které sledují se zvláštním zájmem. A krom Matějovského předností rozebírá rovněž to, jak je terčem ataků soupeřů, kteří se ho snaží všemožnými způsoby rozhodit.