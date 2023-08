Fantiš o (ne)gólu v 92.: Nádhera. A pak seknutí do hlavy. Zlín má první bod

Na lavičce dřepěly obě letní posily, Filip Žák a Latyr Ndiaye. Černohorec Nedeljko Kovinič přišel do akce ve druhé půli a v nastaveném čase dal gól na 2:1. Následně ho ale sudí Karel Rouček při svém debutu v nejvyšší soutěži odvolal a Zlín bral „jen“ bod, první v sezoně. S Antonínem Fantišem v útoku.

Jak vám bylo, když jste dali v 92. minutě gól na 2:1 a vzápětí ho sudí po výzvě VAR neuznal?

„Když vstřelíme gól, jsou pocity nádherné. A pak nás to takhle sekne do hlavy. Škoda. Stává se to. Ofsajd to byl jasnej, podle pravidel. Byl tam VAR, s tím nic neuděláme. Myslím, že jsme si ten gól zasloužili.“

Trefu z ofsajdové pozice jste zaznamenali i v předchozím domácím duelu se Spartou. Musíte si to víc hlídat?

„Určitě je to i o tom. Ale já tvrdím, že když tam budeme furt chodit, ofsajd jednou nebo i víckrát nebude a pak budou góly platit. A k tomu budou také body. Musíme se tam tlačit.“

Zlín – Liberec: Ševci se v nastavení radovali z rozhodující branky Koviniče, ta ale kvůli ofsajdu platit nemohla Video se připravuje ...

Proč jste zaspali úvod? Liberec byl lepší.

„S tím souhlasím. Začátek nám absolutně utekl, říkal jsem to i klukům v kabině. Přišlo mi, že jsme strašně kazili. I inkasovaný gól vyplynul ze špatné rozehrávky, byli jsme strašně roztažení. Pomohla nám standardka, dostali jsme se trošku do psychické pohody. Potom už měl zápas slušné parametry.“

Po čtyřech kolech máte jeden bod. Málo, že?

„Určitě to mohlo být lepší. Furt mě strašně mrzí první zápas v Karviné. První půli jsme totálně promrhali. Pak jsme hráli proti Spartě a Slavii. Co si budeme povídat, ty týmy jsou úplně jinde. Svým způsobem jsme obstáli. Mladí kluci si zkusili, že se dá hrát i s takovými soupeři.“

Bolely vás souboje s urostlými stopery Slovanu?

„Od toho tam jsem. Trenér chtěl, ať do toho chodím. Nemám problém ránu přijmout. Dělal jsem to tak, jak to dělám, když jsem nahoře. Snažil jsem se, co to šlo. Nejsem žádný čahoun, všichni jsou oproti mně velcí.“ (úsměv)

Někteří spoluhráči museli střídat ve vedru kvůli křečím. Vy jste se cítil fajn?

„Cítím se dobře. Hrál jsem celé jaro, odtrénoval přípravu. Jsem celkem v pohodě. Po čtrnácti chladnějších dnech přišel větší teplotní skok. Chápu, že někdo dostal křeče. Asi musí kluci brát nějaké vitamíny. Bylo to náročné. Ale i soupeře braly křeče.“