Zápotočný: Jsme hlupáci ligy! Porazit Bohemku, jinak tu nemáme co dělat

Co zápas rozhodlo?

„Porazili jsme se jednoznačně sami, co k tomu říct. Pokud začnete s tak silným soupeřem a během dvou minut dostanete dva góly. Jeden se může pouštět na Silvestra, u druhého šlo o školácké chyby. Opakuje se to, jenom hlupáci dělají stejné chyby, my správně patříme k hlupákům ligy. Není možné, abychom dostávali tolik gólů. Hovoří se mi těžko, takový start jsem ještě za trenérskou kariéru nezažil. Z týmu byla cítit obava, šli jsme tomu neskutečně naproti. Začalo to od gólmana, od všech. Bavíme se o tom pořád, v týdnu to vypadalo výborně, ale zápas je něco jiného. Ztrestal nás těžký los, ale není to v žádném případě výmluva, mám z toho opravdu nepříjemné pocity. Je to jako když dostane boxer v ringu KO a spadne, my asi ještě pořád spíme.“

Máte i vy jako trenéři hlavu dole?

„Nic nebalím, situace nám jednoznačně velí vyhrát za týden s Bohemkou a zvednout se ze dna. Už to bude o hlavách hráčů. Je mi neskutečně líto fanoušků, chci se jim omluvit za tenhle výkon, je to něco trestuhodného prohrát doma takhle vysokým výsledkem. Děláme hloupé, naivní chyby. Věřím, že si to hráči uvědomují.“

Berete zápas s Bohemians jako utkání o vaše setrvání v klubu?

„Jednoznačně. Mluvil bych naivně, že tlak na nás s Márou (Niklem) nebude vytvářený. Nesmírně si vážím pana majitele Koubka. Jestli nevyhrajeme s Bohemkou, nemáme tady co dělat. Tak hrůzný start v lize asi Budějovice ještě nezažily. Je mi trošku trapně, pro klub je to maličká ostuda, do takové situace nepatříme.“

Co lze s týmem ještě změnit?

„Taky bych chtěl kouzelný prsten. Změnili jsme toho hodně, udělali jsme tři, čtyři změny v sestavě, ale k ničemu to nevede, vypadáme fakt za hlupáky. Zase budeme od pondělí od rána dřít, makat, hodně si toho ukážeme na videu. Je to především o tom, abychom v zápase všichni padali na hubu a zvládli s Bohemkou vyhrát třeba jedna nula. Mančaftu věřím, žádného hráče nechci dávat na pranýř, vím, jak se cítí. Ale je to velká krize.“

Jak vstřebáváte sedmnáct inkasovaných gólů?

„Není to jenom o obraně, zažil jsem to jako stoper na hřišti. Potřebujete, aby fungoval celý tým. Změnili jsme gólmana, ale chudák mladý Janáček udělá tohle. Takhle naivní chyby nemůžete dělat proti silným soupeřům jako jsou Plzeň, Slavia, Slovácko, to je jednoduché. Také Hradec má určitou kvalitu. Opakoval bych se. Je to o našich chybách, jestli se toho nevyvarujeme, budeme góly dostávat pořád.“

Jenže ani vepředu se neprosazujete tak, jak byste chtěli.

„Je to těžký, hráči měli před zápasem v hlavách tři prohry a dvanáct inkasovaných branek. Tak moc chtějí, ale nejde to. Musíme se oprostit od tlaku, strachu, ve fotbale vidíte, že hlava dělá nejvíc. Kondičně jsou na tom všichni v lize stejně, všichni umí běhat, bojovat, ale hlava se někdy kousne. Třeba Janáček, Králik, to jsou detaily, co rozhodují zápasy.“

Jaká bude strategie do dalších dní?

„Pokusíme se klukům vštípit, abychom nedostali laciné branky. Sestřiháme to, ukážeme si chyby na videu. Znovu říkám - je to jenom o hlavách hráčů, musí si uvědomit, za co bojují - za klub, za majitele. Mají tady neskutečný servis, je to o lídrech, aby tým zvedli a ten udělal výsledek. My tři jim v tom pomůžeme.“

Pracujete na doplnění kádru?

„Máme čas do osmého září, makáme na tom, abychom přivedli kvalitní, hotové hráče. Přestupový trh je docela složitý, tenhle týden to budeme řešit s Honzou Podroužkem (sportovní manažer), s panem Čadkem (sportovní ředitel) a panem Koubkem (majitelem). Pondělí bude hodně intenzivní. Přál bych si do každé řady přivést jednoho hráče. Nemáme široký kádr na to, abychom si mohli vyskakovat jako Plzeň nebo Slavia, ti jsou úplně někde jinde. Máme nula bodů, tolik gólů, to jsem opravdu nezažil.“

Proč jste se nechytili ve druhém poločase a naopak inkasovali na 1:3?

„Nekoncentrovanost. Frajeři byli ještě hlavami v kabině. Plzeň se pak uklidnila, vedla o dva góly, tak zkušený mančaft vás ztrestá z každé chybičky. Je to určitý náznak, kde máme slabiny, pokusíme se to napravit. Jakýkoliv dobrý výsledek nám vrátí sebevědomí zpět, ale tohle je hodně těžké natrénovat nebo nakreslit na tabuli. Je to o hlavách, kluci by možná potřebovali mentora, psychologa. Já nemám strach z vyhazovu, z ničeho. Mám rád fotbal, miluju ho, těším se na další zápas v lize. Vím, jak se hráči cítí. Uděláme v týdnu nějaký teambuilding. Ale jestli budou mít hráči s Bohemkou strach, tak to nezvládneme. Hráči i my to děláme naplno, nemůžu o někom říct, že by na to kašlal. Teď je to o hlavách, abychom se z těch s...ek dostali nahoru.“