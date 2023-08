Gning a Lüftner: teplické případy pro šarlatána. Na Spartu už s Hronkem?

Teplický útočník Abdallah Gning si po minutě hry v Olomouci lehl na zem a chytil se za sval. Vypadalo to na střídání, nakonec ještě pokračoval, vypracoval si solidní šanci a odešel až za chvíli. Senegalec zřejmě nebyl doléčený, krátký start se nevyplatil. „Jak to s ním vypadá? Já fakt nevím...“ hořce se usmál trenér Zdenko Frťala. Gning není jediný, koho na Stínadlech kosí zranění. Samostatným případem – tak trochu pro šarlatána – je vzdalující se comeback Michaela Lüftnera.

Upřímně, fakt to nevypadalo dobře. Spíš nedůstojně vůči nejvyšší soutěži. Teplice o víkendu přivezly do Olomouce jen pět náhradníků, z toho čtyři do pole.

„Někdy se situace vyvine tak, že zdravotní stav vám neumožní mít na lavici tolik hráčů jako domácí. Jsme pobití, zranění,“ vysvětloval po porážce 1:2 trenér Zdenko Frťala.

Zvláštní nicméně je, že tak prázdnou lavičku mít nemusel. Přednost totiž dostal třetiligový B-tým, za nějž naskočilo pět plejerů s profesionálním kontraktem. Dominik Procházka, Jásir Núr, Ibrahima Sarr, Matyáš Vachoušek a Samuel Bednár.

První dva vstřelili Brozanům branku, ale k bodům při prohře 2:3 stejně nepomohli. A zvlášť u egyptského útočníka, který dokáže být nepříjemný i pro obrany soupeřů ve F:L, šlo o překvapení.

„Dali jsme je tam, aby měli zápasovou praxi,“ hájil kouč rozhodnutí.

„Nedělám z toho nikdy vědu. Nepřipouštím si absence. Ostatní hráči, kterým jsme proti Sigmě dali šanci, mají taky ligové smlouvy a parametry. Někdy se vám tím otevře možnost dát prostor hráčům, kteří nemají tolik odehráno. Čím dřív kluci zjistí, o čem je liga, tím lépe. Popasovali se statečně,“ chválil ty, kteří mezi elitou debutovali (Jehor Cykalo) či si připsali první starty v základní sestavě (Marek Beránek, Michal Bílek).

Frťalův přístup je určitě sympatický, ale nedá se říci, že by se zrovna na Hané vyplatil. Stoper Jakub Hora totiž po poločase střídal kvůli nevolnosti a nedoléčený žolík Abdallah Gning vydržel na place deset minut. Po hodině vystřídal Tadeáše Vachouška, vypracoval si jednu slušnou příležitost a zase z perfektně připraveného pažitu odkulhal.

Naděje Severočechů tak vepředu držel alespoň zády k bráně velice silný Daniel Fila, se kterým měli olomoučtí stopeři co dělat.

„Hrál výborně do těla. A nejen to, byl schopný i akci rozjet dál, sklepnout přesně. Předtím proti Jablonci byl trochu kritizovaný, ale s námi ukázal velikou kvalitu. V letním přestupovém období jsme o něj taky jevili zájem, ne nadarmo je hráčem Slavie,“ popisoval trenér Sigmy Václav Jílek.

Zpět k Senegalci. Teplice řeší, jak Gninga uschopnit, ale je to rébus. „Je to kluk, který občas zůstane ležet, a než se od něj něco dozvíte... Komunikace je s ním hodně těžká. Snažíme se, aby se aspoň částečně učil anglicky, protože všechno je zprostředkované přes francouzštinu. Jeho zdravotní stav je pro nás někdy nečitelný, ale doufám, že zranění nebude vážné,“ uvedl Frťala.

Zapeklitý případ číslo 2: Michael Lüftner. Zkušený obránce začal s klubem, který ho vychoval, trénovat již v lednu po konci v maďarském Feherváru. V květnu podepsal smlouvu, odehrál čtyři zápasy za rezervu v ČFL, v plánu bylo jeho postupné zařazování do Frťalova kádru a sestavy.

Jenže všechno je jinak.

„Lüfi je aktuálně na dovolené,“ překvapil kouč. „Nechci říkat, že všichni věříme, že dostane chuť do fotbalu. Ale prochází si obdobím, kdy jeho zdravotní stav není ideální. Pořád je mu nicméně devětadvacet let, může nastat situace, že se v zimním období vrátí k týmu. Teď musíme dát do kupy naše hráče,“ naznačil, že comeback se odkládá.

Mrzet ho to zatím úplně nemusí, protože výtečně si vede uprostřed stoperské trojice dvacetiletý Štěpán Chaloupek. Hodila by se však posila na levou stranu, platí zájem o ostravského beka Eldara Šehiče. „Jsme v kontaktu, jednání probíhají,“ nezapíral.

A ještě jedno jméno rezonuje s blížícím se ukončením festivalového léta. Byť spíš mezi fanoušky než na Stínadlech samotných. Ano, Tomáš Kučera. Chlapík, jenž dal přednost hudební dráze, to bude mít s návratem do kádru složité. Otázkou je, zda by o to sám ještě vůbec stál.

„Vůbec nevím,“ pokrčil na téma rappera TK27 rameny univerzál Matěj Radosta, který zatím na hřišti nechyběl ani minutu a další start v zahajovací jedenáctce vyhlíží stejně jako Petr Hronek, čerstvá akvizice na hostování ze Slavie, i v sobotu proti Spartě.

Mimochodem, ve druhém kole MOL Cupu pojedou Teplice do Brozan. Pět profíků z nedělního vzájemného třetiligového duelu tak může alespoň nedávnou zkušenost využít při taktické přípravě...

Očima experta Vlastimila Paličky,

bývalého ligového trenéra Frťala odvádí skvělou práci „Ze strany Teplic je to podle mého názoru důkaz poctivé a důsledné organizace hry, kterou po svých hráčích vyžaduje trenér Zdenko Frťala. Odvádí tam skvělou práci, což prokázal již v minulé sezoně úspěšným útěkem Teplic ze sestupových příček. Vycházím i z toho, co říká v médiích a jakým způsobem se vyjadřuje. Klade na první místo komunikaci a tým, který musí mít hráči v hlavě na prvním místě. Dostáváme se opět k mentalitě a charakteru, což často zmiňuji. Je vidět, že v Teplicích to funguje, zabírá a nese ovoce.“

JAK BY MOHLA VYPADAT SESTAVA NA SPARTU

Grigar - Mareček, Chaloupek, Hora - Radosta, Jukl, Dramé, Krsmanovič - Hronek, Trubač - Fila