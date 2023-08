Kdyby byl „půlročák“ Julda fit, mohl být král střelců, říká Kadlec

Ti dva si padli do oka v době, kdy ani jeden nevěděl, jaké úmysly s nimi má sparťanský trenér Andrea Stramaccioni. I když je to vlastně s podivem. „Každý jsme jiný. Ale úplně,“ směje se Václav Kadlec, když se rozpovídá o útočníkovi Lukáši Julišovi. Právě jeho někdejší sparťanský kanonýr jmenoval ve videorubrice ZOOM, v níž fotbalové osobnosti vybírají hráče, jenž je zajímá víc než jiní nebo kterého sledují ze zvláštního důvodu. Na nynějšího střelce olomoucké Sigmy však nepadla volba jen kvůli parťáctví. „Kdyby Juldovi drželo zdraví, je to i jeden z nejlepších fotbalistů, se kterými jsem hrál,“ ujišťuje Kadlec.