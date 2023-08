Tyče v Karviné, zaujal Akinyemi. Jablonec čeká na ofenzivní posily

Jablonec spolu se Zlínem a Českými Budějovicemi dál čeká na první výhru v sezoně. V Karviné (1:1) od ní nebyl daleko, ale jeho naděje na plný zisk uťal Adeleke Akinyemi. Nigerijský žolík toho za půlhodinu na hřišti předvedl víc než ostatní aktéři utkání dohromady. „Hodně to oživil, měli jsme s ním trošku problémy,“ uznal trenér hostů Radoslav Látal, který stále shání posily do ofenzivy.

Jednou trefil břevno hlavou zblízka Martin Doležal, podruhé mířil do tyče levačkou Lucky Ezeh. Kouč Karviné Tomáš Hejdušek se chytal za hlavu. Vysvobodil ho až žolík Adeleke Akinyemi.

„Učíme se, žádný učený z nebe nespadl,“ pousmál se trenér. „Chci pochválit za enormní snahu od první minuty, měli jsme zápas pod kontrolou. Byli jsme lepší. Ale máme smůlu v koncovce, zvoní nám v posledních zápasech tyče. Bod doma neberu, jsem zklamaný,“ zalitoval Hejdušek.

Pětadvacetiletého útočníka vyslal do hry v 63. minutě, kdy už Jablonec vedl po Kratochvílově penaltě nařízené za hloupý Boháčův faul na Michala Černáka. A začaly se dít věci.

Nejdříve Nigerijec vytvořil tutovku pro o šest let mladšího krajana Ezeha, poté si sám zazdil šanci špatným prvním dotykem po Bartlově akci. Načež se nejlépe zorientoval po dlouhém Krčíkově pasu, tělem odstavil nepřesvědčivého Jakuba Martince a prolomil střelecké trápení.

„Konec byl hektický, ale ta situace se dala vyřešit lépe,“ mrzelo jabloneckého kouče Radoslava Látala, který po výprasku 1:5 od Sparty přešel na rozestavení 4–2–3–1.

„Chtěli jsme hrát vzadu na nulu, bohužel máme problémy v ofenzivě. Nejsme nebezpeční, to asi každý vidí. Karvinou jsme potrápili jen málo,“ podotkl.

Karviná - Jablonec: Chladnokrevný Kratochvíl poslal Ciupu na druhou stranu, 0:1! Video se připravuje ...

Ano, penalta byla dárek od domácích, jinak si toho hosté moc nevytvořili. Když už, byl u toho Vakho Čanturišvili. Jeho dva centry mohli zatlouknout do sítě Černák s Kratochvílem, ale prvně jmenovaný se šance zalekl a kapitán místo zvýšení náskoku trefil tyč.

Severočeši potřebují zkvalitnit útočnou fázi, i proto pokukují po záložnících Kryštofu Daňkovi ze Sparty či Vojtěchu Smržovi z Hradce Králové. Prioritou je ale přivést čistokrevného hroťáka.

„Neříkám, že chceme zrovna tyhle dva hráče, ale na něčem pracujeme. Ofenziva nás trápí. Ještě máme nějaký čas do konce přestupního období. Nějaké hráče máme vytipované,“ řekl Látal.

To Karviná jednu posilu sehnala před pár dny, když podepsala smlouvu s Patrikem Čavošem. Středopolař po konci kontraktu v Českých Budějovicích čekal na zahraniční angažmá, nakonec je ve Slezsku. V sobotu nastoupil na závěrečných dvacet minut.

„A ukázal, co od něj čekáme,“ pochválil Hejdušek. „Je to zkušený hráč, nezbavuje se balonů. Zklidnil hru. Je tady tři dny i s cestou, budeme mu zvedat minutáž. Až bude připravený kondičně na celý zápas, budu nejšťastnější.“

Karviná - Jablonec: Je vyrovnáno, Akinyemi přetlačil Martince a skóroval, 1:1! Video se připravuje ...

Aby ne, kapitán Lukáš Budínský sice byl na lavičce, ale zdravotní stav mu neumožnil naskočit. „Má zdravotní problém, nechci být konkrétní. Je to lídr, kapitán, chtěl jsem, aby byl v kabině. Náš tým je soudržný, bojovný. Lepší být dole s námi než na tribuně,“ vysvětloval trenér.

To už byl Hejdušek v klidu, tradičně sympaticky rozmlouval s novináři. Během utkání se nicméně pořádně rozčílil na sudího Víta Zaoral, od kterého vyfasoval i žluté napomenutí

„Vadilo mi, že my za všechno dostáváme karty... A nevím, na co máme VAR. Jsme biti. Po faulu Kratochvíla na Žáka měla pro něj přijít druhá žlutá karta. Přišlo mi to nefér. Všichni děláme chyby, já taky. Jsem člověk. Třeba to vyhodnotím po zhlédnutí videa jinak, ale v ten moment jsem cítil křivdu,“ uzavřel muž, kterého teď čekají duely na Spartě a na Slavii.