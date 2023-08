Priske o vyloučení i ztrátě: Očekávání jsou vyšší. Nebyla tam taková kvalita

Efekt z Jablonce se nedostavil, změny v sestavě oproti úternímu utkání s Kodaní nezafungovaly. Sparta jich do sobotního zápasu v Teplicích udělala hned šest, výsledkem je remíza 1:1 a první zaváhání v této ligové sezoně. Letenští navíc přišli o vyloučeného Ladislava Krejčího. „Výsledek ani výkon není takový, jaký jsme chtěli. Ani ve hře jedenáct na jedenáct,“ řekl trenér Brian Priske.

Máte za sebou náročný program, projevila se na utkání únava hráčů?

„Ne, vůbec. Hráli jsme čtyři dny zpátky a měli čas na to, abychom zregenerovali a připravili se na tenhle zápas. Nic se pro nás nezměnilo.“

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

„Výsledek ani výkon není takový, jaký jsme chtěli. Ani ve hře jedenáct na jedenáct to od nás nebylo dobré. Nezačali jsme dobře, pak jsme se sice trochu zlepšili, měli nějaké šance, trefili tyče a dali gól. Po červené kartě to pro nás bylo obtížné, v takové chvíli musíte vycházet z dobré defenzivy, vytvořit si nějaké šance, ale bohužel jsme nakonec inkasovali branku.“

Dostali jste další gól za standardních situací, máte s tím v posledních zápasech problémy?

„Standardní situace jsou pro nás vždycky důležité a zaměřujeme se na ně, jak na obranné, tak na útočné. Je to jedna z věcí, jak nás soupeři v české lize mohou překonat, taky z přechodové fáze. Bylo to tak i tentokrát, Teplice měly střely z dvaceti metrů, ale nic nebezpečného. Z otevřené hry, kdy jsme ve správném postavení, se proti nám neprosazují. Luboš Loučka (asistent trenéra) na tom odvádí spoustu práce a musíme je zase obrátit ve svůj prospěch.“

Jak jste viděl vyloučení Ladislava Krejčího?

„Neviděl jsem tu situaci přesně. Předpokládám, že rozhodčí udělali dobrou práci a rozhodli správně.“

Teplice - Sparta: Krejčí stáhl Filu a byl po intervenci VARU vyloučen! Video se připravuje ...

Přemýšlel jste, že byste po úterním zápase s Kodaní Krejčího vynechal ze sestavy?

„Určitě ne, je to náš kapitán. Vím, kolik dal penalt, tohle byla první, co neproměnil. Je to silný hráč a má silný charakter. Takže ne.“

Po zápase v Jablonci jste řekl, že změny neovlivní kvalitu hry a věříte každému v týmu. Jste o tom přesvědčený i po tomto utkání?

„Dneska jsme nepřinesli tolik kvality, jako bychom si sami představovali. Ale soupeř byl těžký, bojoval o každý druhý balon, byl silný v osobních soubojích, hrál kompaktně, nebylo to jednoduché. Pravda je, že jsme dneska neměli takovou kvalitu, jakou máme mít. Naše očekávání jsou určitě vyšší. Ale viděl jsem tam i dobré věci. Když se podívám na konec první půle před vyloučením, měli jsme šance, byli jsme blízko druhého gólu. Pak to byl jen velký boj a nakonec jsme byli blízko, abychom si odvezli tři body. Musím však dát kredit všem hráčům, kteří přišli na hřiště, protože sprintovali, běhali, bojovali.“