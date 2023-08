Krejčí a týden hrůzy: kolaps, červená. Priske i kotel kapitána podrželi

V úterý na sobě nedal výrazně znát, jak ho vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů doopravdy mrzí. Mluvil o zklamání, ale držel se. Ladislav Krejčí načal penaltový rozstřel ránou do břevna. Selhal a ukončil individuální pozitivní bilanci. Vždyť předtím proměnil deset penalt v soutěžním utkání v řadě.

Výsledek? Sparta s Kodaní vyletěla, vinu na sebe vzal i Krejčí.

„Mrzí mě to, ale to je život. Šel jsem do toho naplno, s čistou hlavou. Ale v životě musíte zažít i špatné momenty, abyste se pak dočkal těch dobrých,“ vykládal po pohárovém utkání. „Láďa není ten, kdo by se z toho podělal,“ byl přesvědčený expert a bývalý trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Krejčí hned v sobotu zase naskočil do akce, v ligovém utkání proti Teplicím nechyběl v základní sestavě. Minulý víkend v Jablonci nehrál, trenér Brian Priske opory po náročném programu šetřil.

SESTŘIH: Teplice - Sparta 1:1. První ztráta mistra, vyloučení Krejčího ztrestal Jásir Video se připravuje ...

Tentokrát nad tím, že by nařídil kapitánovi týmu po psychicky náročných dnech volný režim, ani nepřemýšlel. „Určitě ne,“ odmítl razantně Priske.

„Je to náš kapitán. Vím, kolik dal penalt a tohle byla první, co neproměnil. Je to silný hráč, má silný charakter,“ pokračoval kouč Letenských.

Jenže proti Severočechům znovu týmu příliš nepomohl. Těsně před pauzou chytal unikajícího Daniela Filu, teplický útočník před pokutovým územím upadl. Krejčí věděl, že trest ho nemine. Nejprve mu rozhodčí Stanislav Volek ukázal žlutou kartu, po zhlédnutí videa změnil verdikt na červenou.

„Neviděl jsem tu situaci přesně. Předpokládám, že rozhodčí udělali dobrou práci a rozhodli správně,“ nebyl Priske konkrétní.

Krejčí řekl pár slov, sklopil hlavu, předal kapitánskou pásku Davidu Pavelkovi a odešel do sprch. Za posledních pět dní už druhá těžká rána.

Letenští totiž v deseti těsné vedení po brance Jana Kuchty ztratili, v závěru udeřil po standardní situaci Mohamed Yasser. Úřadující šampion tak prožil první kolizi v této ligové sezoně. Pokud Slavia v neděli porazí v Edenu ostravský Baník, odskočí Spartě na dva body.

Ale žádná panika, žádné výčitky. Krejčího podrželi i sparťanští fanoušci, ve druhé půli vyvolávali kapitánovo jméno. Jak se na něm psychicky náročný týden projeví?