Krejčí o penaltě: První myšlenka? Sprosté slovo. Obrovské zklamání

Mluvil bez emocí, vyrovnaně. Přesto bylo cítit, jak obrovsky ho neúspěch bolí. Ladislav Krejčí neprotlačil Spartu do základní skupiny Ligy mistrů, český mistr končí už v kvalifikaci. V odvetě na Letné padl s Kodaní po penaltách, a hned první neproměnil právě kapitán Letenských. Přímo na hřišti se mu pak leskly oči. „Těžkých momentů jsem už zažil hodně. Samozřejmě tohle se neděje na denním pořádku, takže je to velké zklamání," řekl Krejčí.

První pocity?

„Samozřejmě nás to hodně mrzí, proto Ligu mistrů nehrajete každý rok, ani každý den. Ale za to, co jsme předvedli, jsem jak na tým, tak na realizační tým hrdý. I za to, jak jsme se po dvaceti sekundách, kdy prohráváme, dokázali zvednout a zvrátit zápas do našich rukou. V neposlední řadě děkujeme fanouškům, jakým způsobem nás ženou. Devětkrát po sobě vyprodat stadion je něco neskutečného. Cítíme, jak za náma stojí. Bohužel mě to mrzí, že jsme vyřazení, ale doufám, že nás to posune dopředu a budeme víc odolní a zkušenější.“

Jste smolař zápasu? Neuznali vám gól, měl jste velkou šanci a z penalty trefil břevno…

„To je život. Já jsem do toho šel naplno, s čistou hlavou… V životě musíte zažít i špatné momenty, abyste zažil dobré. Bohužel teď přišlo tohle, ale jedeme dál.“

Jak se vám šlo na penaltu?

„Jako na každou.“

Co vám problesklo hlavou, když se míč odrazil od břevna?

„Sprostý slovo. To mě asi napadlo jako jediný.“

Věřil jste, že se to ještě zvrátí?

„Ano, beznaději jsem nepropadal. Věřil jsem týmu, že to zvládneme. Ale bohužel se to nestalo a pak bych se už opakoval.“

Kotal a Podaný ve studiu: Sparta měla Dány na lopatě. Kteří hráči propadli při rozhodující standardce? Video se připravuje ...

Po patnácti sekundách jste dostali gól. Byli jste nekoncentrovaní?

„To bych úplně neřekl. Možná jsme se ještě soustředili sami na sebe, že jsme nebyli v tom zápase, ale připravený byl každý. Byl to odražený balon doprostřed, kde jsme to neměli pokryté. Trefil to, tečovaná střela… Bohužel to je život. Ale naše reakce byla skvělá, myslím, že nám to i pomohlo, protože Kodaň pak nemusela být tolik aktivní. Chytli jsme větší jistotu.“

Prožil jste někdy takhle bláznivý zápas?

„Když si vzpomenete na minulou sezonu a posledních ani nevím kolik zápasů, tak bláznivých jich bylo hodně.“

Ale tenhle byl jediný, který skončil zklamáním…

„Jak jsem už řekl, pro dobré chvíle musíte zažít i ty špatné a z nich se pak tvoří zase dobré. Takový je sport. Teď to samozřejmě mrzí, ale přijdou další momenty, ve kterých můžeme ukázat, že nás to posílilo.“

Liga mistrů byla jedním z klubových cílů, nedopadlo to. Jak se cítíte?

„Mrzí mě to. Liga mistrů je s titulem to nejvíc, co tady můžeme dosáhnout. Ale ta hrdost na ten tým je taky velká.“

Je to nejtěžší chvíle dosavadní kariéry?

(dlouho přemýšlí) „Já jsem těžkých momentů, ať už týmových nebo osobních, zažil hodně. Samozřejmě tohle se neděje na denním pořádku, takže je to velké zklamání.“