Veselý po debaklu od Dynama: Nebyli jsme odevzdaní. Chce dalšího útočníka

Vytáhli si černého Petra. Stali se týmem, který jako první přenechal body českobudějovickému Dynamu, do pátého kola jediné „nulce“ ve FORTUNA:LIGA. To by ještě sám o sobě nebyl konec světa. Průšvihem byl nicméně výkon, jakým se Bohemians na Střeleckém ostrově prezentovali. Byl totiž zoufale nedostatečný. A to i poměrně smířlivému hodnocení trenéra Jaroslava Veselého navzdory. „Byl to víceméně vyrovnaný zápas v poli, rozhodl důraz v obou vápnech a naše nedůslednost,“ prohlásil kouč Pražanů navzdory jasné prohře 0:3.

Trenére, na hřišti týmu, který měl po čtyřech kolech nula bodů a 17 inkasovaných branek, jste vyfasovali výprask 0:3. Jaké pro to máte vysvětlení?

„Hodnocení je takové, že se pro nás ty scénáře neustále opakují. Byl to víceméně vyrovnaný zápas v poli, rozhodl důraz v obou vápnech a naše nedůslednost. A taky nedohrávaní konců poločasů, to bylo klíčové. V závěru první půle jsme měli vyloženou šanci, ale nedokážeme to tam donést, z brejku je na druhé straně série rohů a inkasujeme.“

Po pěti duelech máte na kontě pouze tři vstřelené góly. To už nebude náhoda, že?

„A navíc jenom jeden ze hry, to je strašně málo. Trápí nás obecně nedůraz v šestnáctkách. Pokud se to bude opakovat, těžko můžeme hrát. Porážka je krutá, ale zasloužená. Pokud nezměníme přístup a důraz ve vápně, horko těžko budeme dávat góly.“

Na hrot přitom máte k dispozici pestrou škálu alternativ.

„Když máme pět útočníků, točíme je a výsledkem je jediný gól ze hry, něco je špatně. Je na zamyšlenou, jestli nepřivést ještě jednoho nebo dva hráče. Možná přivedeme právě útočníka, aby nám rozpohyboval ofenzivní vozbu. Pět zápasů je dostatečný vzorek na to, aby se nějaký střelec ukázal. Bez gólů se těžko vyhrává.“

Už v průběhu prvního poločasu vám pro zranění vypadl Jan Matoušek. Jak to s ním vypadá?

„Nevidí na oko, dostal ránu do hlavy a nebyl schopný se orientovat v prostoru. Chyběl nám, ale měli bychom si být schopní poradit.“

To se nestalo. Nepřišlo vám, že hráči byli až příliš odevzdaní? Jako by si mysleli, že to na hřišti posledního týmu tabulky půjde samo.

„Nemyslím, že by to bylo odevzdané. Možná ve druhém poločase se dostavila určitá frustrace, v prvním poločase to bylo vyrovnané utkání. Nebezpečné situace byly na obou stranách. Domácí si za tím možná šli víc, protože byli přitlačení ke zdi. My se sami sráželi zbytečnými ztrátami, kdy jsme kolikrát nebyli pod tlakem, ale kopali to do autu. Přesto letělo do vápna dost nebezpečných centrů, sehráli jsme signál, ale když netrefíme bránu…“