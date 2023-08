Gabrielovi nechybí kosi ani sekačka: Kdybychom prohráli, budou bubáci

Druhý zápas na novém stadionu, druhá výhra. Paráda, co?

„Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním jsme diktovali hru, aspoň z pohledu kombinace kolem šestnáctky. Do toho druhého jsme nevstoupili dobře, soupeř byl na koni. Nám to haprovalo. Nebylo to lehké, v tom počasí síly rychle ubývaly.“

Vnímal jste, že Zlínu pomohli střídající Slončík s Vukadinovičem?

„Ti kluci jsou tahoví, šikovní s balonem. Na druhou stranu bylo to střídání opodstatněné. Do té doby Zlín vlastně nic neukázal. Určitě jim ti hráči pomohli, ale my jsme byli v tu chvíli docela jaloví. Občas jsme se zmátožili k nějaké akci, ale už to nebylo živoučké.“

Trpěl jste ve vedru?

„Vedro nesnáším. Jsem typ hráče, který má rád, když prší jako z konve. Před dvěma týdny to bylo ideální. Člověku se dobře dýchá, balon líp jezdí. Nyní bylo hřiště tvrdší. To bude pocitově vždycky, když nebude slejvák. Za chvíli ale bude září, říjen.“

Lepší se za pochodu zázemí v aréně?

„Stadion se furt dolaďuje. Objevujeme v týdnu věci, které fungují dobře i ty, co tolik ne. Ale to je u tak velké stavby asi normální. Teď už jen zbývá, abychom doladili naši hru. Abychom hráli devadesát minut to samé. Kdybychom prohráli, už na nás zase budou dělat bubáky. Jsem rád, že bude větší klid.“

Cítí se hráč doma silnější?

„Je rozdíl, když vyběhnete na rozcvičku a slyšíte zpívat kosa anebo když vás tady někdo přivítá, zatleská. To vás trošku probere. V Boleslavi to bylo fakt komorní. Jako v obýváku s rodiči.“

Co ten váš gól? Pěkně jste se zavěsil do vzduchu.

„Zavřel jsem zadní tyč. Čekal jsem na to celý poločas. Na stranách jsme mohli být ještě trpělivější. Zlínu to tam haprovalo, vůbec nás nedostupovali. Nestalo se mi mockrát, že bych měl na lajně tolik času. Říkal jsem si, kdy přijde nějaká přihrávka z mé strany anebo z druhé. Naštěstí to tentokrát padlo na mě.“

Sedm bodů je slušný rozjezd, že?

„Není to nic suprového, ani žádný propadák. Loni jsme měli silný podzim a pak jsme do předposledního kola nevěděli, jestli budeme hrát skupinu o sestup se Zlínem, s Brnem.“