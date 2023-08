Hapal: Frydrych patřil k nejlepším. Nevím, proč by měl Pojezný hostovat

Výsledek 0:1 mate. Baník sice mohl pomýšlet na bod až do konce, ale nedělnímu podvečeru v Edenu by odpovídalo spíš vyšší skóre ve prospěch Slavie. „Byli jsme málo odvážní,“ uznal trenér Ostravy Pavel Hapal, který ani při absenci Davida Lischky neposlal na hřiště levonohého stopera Karla Pojezného. Na tiskovce pak kouč vysvětloval, proč ho nechce pustit na hostování.

Nejdříve k zápasu. Jaký byl?

„Pěkný s krásnou kulisou, o kterou se postaraly oba tábory. Jak slávistický, tak baníkovský. V takové atmosféře se hráči vydají na maximum, to se nám povedlo. Bohužel jsme byli slabí směrem dopředu, prohrávali jsme osobní souboje a v kombinaci byli hrozně nepřesní. Zápas jsme odjezdili, odmakali. Slavia vstřelila jen jednu branku, i když měla víc šancí. Asi si výhru zasloužila, ale já své mužstvo musím za výkon pochválit. Byť byl směrem dopředu málo odvážný.“

Jak už to tak bývá, rozhodl váš bývalý hráč Muhamed Tijani...

„Už není náš, přeju mu, aby se mu dařilo. Je to dobrý, pracovitý kluk. Šel do Slavie proto, aby hrával. Neřeším, jestli nás porazil on, nebo někdo jiný.“

Neříkal jste mu, že vás mohl šetřit?

„Samozřejmě jsem tam měl takovou lehkou výčitku, ale to je fotbal. (úsměv) Bojuje za Slavii.“

Co se stalo při gólu za chybu?

„Myslím, že jsme mohli dostat balon do bezpečí, pak tam VAR řešil něco s Fryďasem (Michalem Frydrychem). Ještě jsem to neviděl. Máme sice na lavičce iPad, ale vážně jsem to pořádně neviděl.“

Ale třeba jste věřil, že VAR to změní, když se vaši hráči tak zlobili...

„Fryďas mi říkal, že mu někdo protlačil koleno. Nevím čím, nevím jak. Spíš mě mrzí, že jsme ten první balon neodehráli ven ze šestnáctky, aby se pak vůbec nedostal k Tijanimu.“

Proč jste nebyli nebezpeční?

„Když jsme byli zády k bráně soupeře, neuhrávali jsme balony. Slávisti nás dostoupili, byli tvrdí. My jsme kontakt nebo souboj vždycky prohráli a míč ztratili. Druhá věc je, že jsme nebyli přesní jako naposledy doma. Na druhou stranu, hráli jsme proti nejlepšímu mužstvu české ligy, takže jsme asi čekali, že nás nenechají jen tak kombinovat a dostávat se před jejich pokutové území. Chtělo to možná víc odvahy, soubojů jeden na jednoho a přesnost.“

Z jakého důvodu jste upřednostnili Ladislava Almásiho před Abdullahim Tankem?

„Čekali jsme, že nám uhraje nějaké míče a že budeme mít nějakou standardku, kde by se mohl prosadit. Kdyby byl s přibývajícím časem dobrý, třeba nerozhodný výsledek, měli jsme nachystaného Tanka do rychlého protiútoku. Doma jsme to tak praktikovali, vyšlo to. Teď ne.“

Co je s Filipem Kubalou a Davidem Lischkou, kteří absentovali?

„Mají zdravotní problémy. A Ewerton hrát nemohl, protože je hráčem Slavie.“

Nabízelo se za Lischku nasadit leváka Karla Pojezného, ale zvolil jste Michala Frydrycha.

„Rozhodli jsme se pro zkušenějšího hráče. Máme k tomu nějaký důvod, který si nechám pro sebe. Frýďa to zvládl, v zadních řadách patřil k těm lepším, ne-li nejlepším hráčům.“

A je tedy u Pojezného varianta, že v tomto přestupním období odejde alespoň hostovat?

„Nevím, proč pořád všichni přemýšlí o tom, že by měl Karel Pojezný odejít na hostování. Samozřejmě si všichni přejí, aby hrál, ale musí se rvát o místo v sestavě. Nemáme deset stoperů, máme jich pět, teď kvůli zdravotním problémům Lischky jen čtyři. Začali jsme hrát v trojce, takže si nemůžeme dovolit pustit stopera.“

A Jiřího Fleišmana?

„Myslím, že nikam neodejde. Dnes odehrál zápas za béčko, chtěli jsme, aby měl herní praxi. Poslali jsme tam Jirku, protože nás teď čeká náročný týden a my chceme mít všechny kluky připravené. I proto jsme přijeli na Slavii v menším počtu hráčů než obvykle. A zbytek pohybů v kádru je pořád v řešení.“

Jak se vám zamlouval nový trávník v Edenu?

„Nebylo znát, že by byl nějaký problém. Hřiště bylo rychlé, pokropené, jak je Slavia zvyklá. Netrhalo se, teď jde o to, aby to dobře zakořenilo. Chce to nějaký čas, ale bylo to v pořádku.“

Víte, že v kotli Baníku byl David Pastrňák?

„Už jsem ho tam viděl kdysi, jsem za to rád. Porážka nás mrzí hlavně kvůli fanouškům. Byli skvělí, byl to pro ně výjezd podzimu. Škoda, že jsme pro ně neurvali aspoň bod, i když dnes bychom si ho asi nezasloužili. Měli jsme jen jednu gólovku, kdy šel po chybě Slavie sám na branku Tanko. Z boku to mohl řešit lépe.“

A pěkného chorea fanoušků jste si všiml?

„Abych pravdu řekl, tak při zápase to nevnímám. Kluci na lavičce možná jo, ale tohoto jsem si nevšiml. Nemám čas se na to dívat, ale lidé byli skvělí.“ (úsměv)