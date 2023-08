Slavia vs. Baník: kapitán je zpět, trávník drží i Pastrňák v kotli hostů

Video se připravuje ... Stoprocentní. Sešívaní zásluhou trefy Muhameda Tijaniho svalili Baník 1:0 a i po pěti kolech jsou beze ztráty, což se jim povedlo teprve potřetí v historii samostatné české ligy. Hlavní hvězdou šlágru 5. kola FORTUNA:LIGY se i přes vítěznou branku nestal nigerijský střelec. Ovace patřily Janu Bořilovi. Kapitánovi, jenž se do základní sestavy vrátil po téměř dvou letech. „Když fanoušci skandovali moje jméno, byl jsem naměkko, uznávám. Ani od slz nebylo daleko. Jsem rád, že přišli a já je konečně mohl potěšit na hřišti,“ byl šťastný lídr Pražanů. Co souboj s Ostravany ještě přinesl?

„Béřa“ je zpět Tah, který nikdo nečekal. Po 678 dnech, poprvé od říjnového derby 2021, ukázal Jindřich Trpišovský v základní sestavě na Jana Bořila. Sázka na dvaatřicetiletého borce se kouči Slavie vyplatila. „Už v Košicích jsem mu říkal, že dnes nastoupí. Potřebovali jsme lídra, který tým zmobilizuje, protože jsme čekali velice soubojové utkání. Tomáše Holeše jsme šetřili na čtvrtek a Jan Bořil byl za něj jasnou volbou. Odvedl výborný výkon. Hrál jako před zraněním. Tým za ním šel jako za vůdcem,“ chválil svého svěřence Trpišovský. Ten rovněž připustil, že pokud bude Bořil takto hrát i nadále, jeho minutáž nebude zanedbatelná. „Jsem připravený už na čtvrtek,“ je navrátilec po vleklém zranění plný energie. Slavia - Baník: Bořilovu pumelici senzačně vytáhl Letáček nad břevno Video se připravuje ...

Silák Ogbu Ladislav Almási zdaleka nebyl nejtěžším protivníkem, s nímž se musel nigerijský stoper tento týden srovnat. „Igohovi po zápase s Mladou Boleslaví náhle a nečekaně zemřel ve středním věku jeho milovaný táta. Přes těžké chvíle, které celý týden prožívá, se Igoh rozhodl dnes nastoupit a hrát. Jeho otec by si to tak přál,“ prozradil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík před utkáním. V něm Ogbu následně slovenského snajpra vymazal a počínal si suverénně, jak je mu vlastní. „Byla to pro něj velmi složitá situace. Jsem za něj rád, že ten těžký týden korunoval takovým výkonem. Pomohl nám,“ cenil si svého stopera Trpišovský.

Kladivo Tijani Sezonu nezačínal v bůhvíjak dobré výchozí pozici. Svými výkony z posledního týdne si ovšem Muhamed Tijani hlasitě říká o větší prostor. Byl to totiž stejně jako proti Boleslavi právě on, díky němuž „sešívaní“ konečně prolomili obranu soupeře a vstřelili jediný a zároveň i vítězný gól zápasu. „Těch důvodů pro jeho nasazení bylo vícero. Potřebovali jsme jeho sílu a výšku při standardních situacích, zároveň zná velmi dobře soupeře. Sám mi říkal, že na jednoho stopera Baníku si obzvlášť věří,“ vysvětloval Trpišovský, proč hrál Tijani poprvé v sezoně od začátku. Nigerijcova mířidla přesto potřebují ještě srovnat. První dvě šance zápasu totiž spálil. To by se mohlo Slavii v dalších fázích sezony vymstít. Slavia - Baník: Tijani překonal Letáčka, předtím nakopl Frydrycha. Gól stvrdil až VAR, 1:0 Video se připravuje ...

Rozhodčí to vědí nejlépe Rozhodující Tijaniho trefa vzbudila hodně emocí. Předcházel jí totiž tvrdý souboj se stoperem Baníku Michalem Frydrychem. „Koukali jsme na to teď s klukama v kabině. Přišel tam centr a míč jsem podle mě jako první odehrál já. Dostal jsem od Tijaniho šlapák na koleno, po němž jsem zůstal ležet. Rozhodčí znají pravidla nejlépe a věřím, že to rozhodli v souladu se svým nejlepším svědomím,“ komentoval situaci Frydrych. Trenér Baníku, Pavel Hapal, se k určujícímu momentu utkání vyjadřovat nechtěl. „Zrovna nám nefungoval iPad, takže jsem to ještě neviděl,“ vysvětloval. Hraničním momentem byl rovněž faul Tomáše Vlčka na Ladislava Almásiho, kterého slávistický stoper kopl do hlavy. Podle rozhodčího Jana Všetečky to nebylo ani na žlutou kartu. SESTŘIH: Slavia - Baník 1:0. Pražané jdou do čela ligy, Tijani gól neslavil Video se připravuje ...

Holešovy brzdy Velkému tématu, zdá se, definitivně odzvonilo. Akce Kulový blesk, během níž byl v Edenu za deset dní položen zcela nový trávník, se povedla. Problémy s trhající se hrací plochou zmizely. „Tomáš Holeš ho otestoval kolečkem, při němž prudce brzdil a trávník se ani nepohnul. Když vydržel tohle, tak vydrží už všechno,“ smál se po zápase Trpišovský. Kouč Slavie však naznačil, že nová hrací plocha v Edenu ještě nedosáhla svého potenciálu. „Nebyl střižen nakrátko kvůli počasí. Za dva týdny bude ještě lepší. Už teď je to obrovský rozdíl. Vypadá skvěle. Snad nepřijde nějaká plíseň,“ zaklepal trenér „sešívaných“ na dřevo. Vítězná radost Jindřicha Trpišovského • Foto Pavel Mazáč (Sport)