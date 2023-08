Letec Gabriel ovládl iSport Index: Ať se lidé na fotbal nechodí jen ožrat

Účastník mládežnického EURO jednadvacítek nabírá na startu sezony výbornou formu. V hradecké sestavě mu patří pravá strana hřiště. „Letec“ Adam Gabriel vyniká ohromným fyzickým fondem, od úvodního do posledního hvizdu jde do všech akcí po hlavě.

V nedělním duelu se Zlínem se mu navíc dařilo i směrem dopředu. Sudí nastavoval první poločas, když si Gabriel naběhl na zadní tyči na centr Petra Kodeše a hlavičkou prorval míč do sítě. Zúročil své nejlepší vlastnosti – rychlost, důraz a agresivitu. Nadaný krajní hráč přispěl k výhře 2:0 a dalším domácím třem bodům.

„Zavřel jsem zadní tyč. Čekal jsem na to celý poločas. Na stranách jsme mohli být ještě trpělivější. Zlínu to tam haprovalo, vůbec nás nedostupovali. Nestalo se mi mockrát, že bych měl na lajně tolik času. Říkal jsem si, kdy přijde nějaká přihrávka z mé strany anebo z druhé. Naštěstí to tentokrát padlo na mě,“ hodnotil vydařenou partii.

Hradec proti Zlínu navázal na demolici 5:1 Českých Budějovic, na novém stadionu zůstávají „votroci“ stoprocentní. Opět přišel takřka plný dům, přesně 8 567 diváků. „Znovu byla nádherná atmosféra, jsem rád, že lidé přišli. Ani se nedivím po minulém utkání, kdo by taky nepřišel,“ culil se Gabriel při hodnocení zápasu v rozhovoru pro stanici O2 Sport.

S výslednou známkou sedm byl Gabriel vyhlášen nejlepším hráčem utkání. To není všechno. Povedený výkon hradeckého rychlíka vystřelil do čela pořadí iSport Indexu za 5. kolo FORTUNA:LIGY. Výsledná známka je 8,58, druhý skončil slávistický křídelník Lukáš Provod, bronzový střelec z Budějovic Quadri Adediran. V celkovém pořadí je Gabriel druhý, vede plzeňský Pavel Šulc.

Po dlouhém azylu v Mladé Boleslavi jsou podmínky nové arény a značná podpora fanoušků pohlazením po hradecké duši. „Snad jim to vydrží, i když jednou, dvakrát klopýtneme. Lidé se sem budou těšit a bude z toho trošku kulturní akce jako v zahraničí. Nebude to tak, že v Česku sem chodí jen lidé, co hulákají a chodí se ožrat,“ pověděl v nadsázce Gabriel. „Je rozdíl, když vyběhnete na rozcvičku a slyšíte zpívat kosa anebo když vás tady někdo přivítá, zatleská. To vás trošku probere. V Boleslavi to bylo fakt komorní. Jako v obýváku s rodiči,“ vzpomínal na trudné minulé sezony.

Deník Sport a iSport.cz jako první sportovní médium v Česku hledá na základě iSport indexu, uceleného analytického pohledu za pomoci dvanácti metrik, nejlepšího hráče sezony. Gabriel klidně může být kandidátem na prvenství. Patří k příjemným zjevením české nejvyšší soutěže a navazuje na předchozí ročník, kdy se zabydlel v hradecké sestavě. Po přesunu ze Sparty, kde fotbalově vyrostl, získává pozici klíčového hráče.