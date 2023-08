Pastrňák o fandění Baníku na Slavii: Nechal jsem tam hlas. Chodím odmala

Hvězdný český hokejista David Pastrňák rád zavítá i na fotbal. Nejraději pak na jeho milovaný Baník. O víkendu dorazil do Edenu a sledoval porážku Ostravy 0:1. I když sledoval... V talkshow Tiki-Taka na O2 TV Sport přiznal, že ze zápasu toho moc neviděl a spíš se soustředil na řvaní chorálů. „Moc jsem si to užil, ale fotbal jsem teda vůbec neviděl,“ přiznal útočník Bostonu.

Už podruhé mu vyšlo, že byl v Praze zrovna, když hrál Baník se Slavií. „Od malička jsem vždycky chodil do kotle. Takže mě to baví si pořádně zafandit. Hlas jsem tam trošku nechal, takže jsem fandil moc. Fotbal jsem teda vůbec neviděl. Rozhodující gól taky ne,“ pobavil Pastrňák.

„To se mi na tom líbí, že fakt všichni ti fanoušci fandí a ten fotbal je vůbec nezajímá,“ smál se nejlepší český střelec v NHL v posledních letech a dodal něco k organizaci při fandění v kotli. „Posloucháš jenom toho šéfa, co máte zpívat,“ vysvětloval Petru Švancarovi. Následně se řešilo, že role speakera se na chvíli sám ujal. „Jo, už je to trošku tradice. Oni na to čekali,“ dodal.

Výlet do kotle „Chacharů“ si maximálně užil včetně poslechu a mluvení ostravským dialektem. „Dlouho jsem tam nebyl, takže jsem pokecal výborně… Nikdo se mi tam nesměje, jak mluvím, to bylo dobrý,“ opět rozesmál hosty i publikum.

Až ve studiu Tiki-Taka tak Pastrňák viděl gól Muhameda Tijaniho, donedávna útočníka Baníku, který zajistil vítězství Pražanů. „Tam se mi líbilo, že se neradoval. To je hezký respekt k Baníku,“ uznal chování střelce po gólu.

Následně si trochu postěžoval na střeleckou nemohoucnost oblíbeného celku. „Nám bohužel chybí ten rozdílový hráč, ten hroťák, který ty góly v Baníku dávat bude. Dlouho tam žádný nebyl od Milana,“ připomněl klubovou ikonu Milana Baroše.