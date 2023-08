Pastrňák chválil Čecha i klobásu: Krejčí bude chybět. Roli táty si užívá

Nejdřív se přes půl hodiny vydržel podepisovat fanouškům poté, co do Litvínova přijel jako jeden z prvních. Ochotně se s nimi fotil, další autogramy přidal při oficiální podpisové akci. Tekl z něj pot, potom ho jeden ze strážců musel doprovodit po schodech zpátky do haly.

Znovu se ukázalo, že právě tenhle 27letý kanonýr je nástupcem Jaromíra Jágra. Minimálně v tom, jaký rozruch vyvolá, kdekoliv se objeví...

Jak jste si užil exhibici?

„Bylo to super. Samozřejmě děkujeme fanouškům, atmosféra byla vynikající. Je paráda si zahrát v Česku. Užil jsem si to. Škoda, že jsme to nedotáhli na konci. Ale jak říkám, užil jsem si to a jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát. Měl jsem i litvínovskou klobásu, taky byla výborná.“ (smích)

Co říkáte na Petra Čecha? Jak se fotbalové ikoně dařilo v hokejové bráně?

„V té třetí třetině jsme trošku zaspali a nechali jsme ho v tom chudáka vykoupat. Ale jinak klobouk dolů před ním. Po neskutečné fotbalové kariéře se takhle obout do hokeje a ještě do gólmanského? Není to žádná sranda. Fakt kloubouk dolů před ním, jak se to naučil.“

A jaký byl Jakub Voráček trenér?

„Výborný. Mohl by v tom mít budoucnost, koučoval to super. Vyloženě mu to slušelo.“

Zezačátku jste nastupoval i s dvojčaty Klímovými. Jaké to bylo?

„Měl jsem radost, že jsem si s nimi mohl zahrát a osobně jsem je poznal. Je to něco jiného než na ně jenom koukat v televizi v extralize.“

Léto v Česku už se vám krátí, že?

„Za chvíli se vydám do Švédska, kde bude pokračovat příprava na sezonu. A potom v polovině září už poletím do Ameriky.“

Jaká bude sezona bez dlouholetých ikon Patrice Bergerona a Davida Krejčího?

„Skončily bostonské legendy, byly tam strašně dlouhou, takže určitě to bude velká změna. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme. V minulé sezoně jsme zjistili, že se může stát cokoliv na obě strany a náš cíl bude prostě hrát play off. Pak uvidíme.“

Rozebíral jste to s Krejčím?

„Musím říct, že přes léto jsme si zatím moc nepsali. Nechal jsem ho spíš být. Ale jsme dobří kamarádi, takže v průběhu sezony se o tom bavíme. Je to škoda, protože jako kamarád mi bude chybět a jako hráč pochopitelně taky.“

Čekal jste, že se tak rozhodne?

„Trošku jo. Přeci jenom má dvě děti. Rodina musí být vždycky na prvním místě. Takže si myslím, že to na jeho rozhodování mělo velký podíl.“

A jak vy si užíváte otcovství?

„Je to úplně super. Roli tatínka si moc užívám, je to nádherné.“