Gabriel odletěl do Dánska. Midtjylland ho kupuje přes Spartu. Kolik jí zaplatí?

Pět týdnů po startu sezony ztrácí Hradec Králové nejlepšího hráče. Adam Gabriel dnes odletěl do dánského Midtjyllandu, kde podepíše lukrativní pětiletý kontrakt. Celý transfer se uskutečnil přes Spartu, která v pondělí krátce po poledni aktivovala klauzuli o zpětném odkupu. O přestupové částce do Dánska se ještě vyjednává, měla by se pohybovat na úrovni dvaceti milionů korun.

Výborně zvládnuté mládežnické EURO v Gruzii a skvělý rozjezd do nového ročníku má za sebou Adam Gabriel. V neděli pomohl „votrokům“ vítězným gólem popravit Zlín (2:0). Zavěsil se do vzduchu a nekompromisní hlavičkou skóroval. Výkonem proti „ševcům“ se známkou 8,58 navíc ovládnul iSport index v uplynulém kole.

„Na to, že mám metr devadesát, moc gólů hlavou nedávám. Vlastně obecně branek nedávám příliš. Ale proti Zlínu se to povedlo. Zavřel jsem dobře zadní tyč. Na takový centr jsem čekal celý první poločas. Říkal jsem si, kdy nějaká přihrávka ze strany přijde, naštěstí to tentokrát padlo na mě,“ usmíval se.

Do Hradce přestoupil minulý rok v létě. Sportovní ředitel Jiří Sabou po mládežnickém reprezentantovi mocně toužil. Během roku a dvou měsíců se Gabriel vyšvihl mezi nepostradatelné hráče mužstva. Místo v základní sestavě měl jisté pod bývalým trenérem Miroslavem Koubkem, stejně tak pod jeho nástupcem Jozefem Weberem.

V hodnocení iSport indexu byl po třech kolech nejlepší hráčem soutěže. I to názorně ukazuje na hráčův prudký výkonnostní růst. V Midtjyllandu si vše vyhodnotili tak, že už není na co čekat. Hráče sledovali dlouhodobě na základě datové analýzy a rozhodli se konat. Gabrielovi nabídli dlouhodobý pětiletý kontrakt. „Pro Adama je to další milník v kariéře. Skvěle zvládl malé mistrovství Evropy, skauti z něj byli nadšení. Pevně věřím, že v Midtjyllandu bude pokračovat ve vzestupu, očekávám další výrazný posun,“ řekl iSport.cz hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.

Dánové o přestupu nevyjednávali s Hradcem Králové, ale se Spartou, která během pondělí uplatnila klauzuli o zpětném odkupu, kterou si minulé léto vymínila do smlouvy při Gabrielově přestupu na východ Čech. Že z aktivace doložky nebyli v centrále hradeckého klubu vůbec nadšení, je vcelku pochopitelné. Trenér Weber nyní bude muset složitě hledat v systému 3-4-3 pravého wingbeka. Jako náhrada připadá do úvahy Štěpán Harazim, případně se bude muset devátý tým tabulky poohlédnout jinde. Přestupní termín končí osmého září.

Mezi Spartou a Midtjyllandem se ještě ladí finanční detaily transferu. Suma by se měla pohybovat na úrovni dvaceti milionů korun. Škodný nebude ani Hradec, který od Sparty obdrží dva miliony korun za aktivaci klauzule a procenta z přestupu.