Bitri odchází z Baníku. Albánec míří za lukrativní nabídkou do Norska

Server iSport.cz tuhle variantu vzhledem k nikterak vysoké výstupní klauzuli ve smlouvě zmiňoval už před sezonou, a teď je to tady. Přestože Baník plánoval na Eneu Bitrim stavět defenzivu, albánský stoper odchází do Norska, kde dostal lukrativní nabídku. Jeho přestup do Valerengy Oslo po sedmi měsích v Ostravě potvrdily oba kluby.

Mělo by jít o nespecifikovaný norský klub, který měl původně aktivovat výstupní klauzuli v Bitriho smlouvě. Ta byla podle informací iSport.cz v kontraktu nastavena na cifru mezi 300-350 tisíci eur, čili zájemce za Albánce by zaplatil v přepočtu zhruba sedm až osm milionů korun, což by byl cca dvojnásobek pořizovací ceny.

Nakonec se však celky měly i díky dohodě s agentem hráče domluvit na lepším profitu pro FCB.

„Nebudeme tvrdit, že nás to nemrzí. Eneo tady šel herně hodně nahoru a získal si své místo v základní sestavě. Z Norska ale obdržel na naše poměry opravdu lukrativní nabídku, a přestože i my jsme mu dali návrh nové smlouvy a jednali o nových podmínkách, on vyjádřil touhu odejít,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Mimochodem, pro porovnání: stoper Jakub Pokorný před rokem odcházel do Sigmy Olomouc za šest milionů korun. Bitriho odchod je pravděpodobně důvodem toho, proč Baník zatím odmítal pouštět nevyužívaného Karla Pojezného na hostování jinam.

V Ostravě tak tvrdý obránce s vysokou úspěšností v hlavičkových soubojích vydržel jen lehce přes půl roku, během kterého nasbíral sedmnáct ligových startů a dvakrát se prosadil gólově. Když byl zdravý a neměl karetní trest, byl pro trenéra Pavla Hapala členem základní sestavy s maximální důvěrou. Jak v systému se třemi zadáky, tak v klasické čtyřce.

Teď bude mít kouč k dispozici Davida Lischku, Filipa Blažka, Michala Frydrycha a právě Pojezného. V rezervě je připravený mladý Patrik Měkota, zaskočit může případně i zkušený kapitán Jiří Fleišman.

Dá se však předpokládat, že Slezané se ještě do konce přestupního období budou snažit někoho přivést. Nebude to Jaroslav Svozil, který do Karviné před měsícem zamířil na „tvrdý“ transfer. Reálný je příchod Vojtěcha Smrže, univerzála, jenž je v Hradci Králové postavený mimo tým a zájem o něj potvrdil i kouč Hapal.