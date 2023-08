Slávista měl nabídku z Ligue 1, ale přestup krachl. Vyjde Ázerbájdžán?

V tichosti mohla Slavia výhodně prodat do zahraničí dalšího fotbalistu. Takového, jehož nepotřebuje. Křídelník Ubong Ekpai (27) byl kousíček od angažmá ve francouzském FC Méty! Dostal se do finálního výběru dvou hráčů, stál o něj samotný kouč Lászlo Bölöni. „Rozhodovalo se mezi Ubongem a Joelem Asorem,“ informovala pro iSport.cz hráčova agentka Alexandra Vuová. Účastník Ligue 1 nakonec koupil za 1,2 milionu euro (cca 30 milionů korun) z Djurgaardenu o tři roky mladšího Švéda nigerijského původu.

Pro Ekpaie, s nímž už Slavia po návratu z hostování v Mladé Boleslavi, nepočítá, by šlo o angažmá snů. Potřebuje svou kariéru znovu nakopnout. V minulém ročníku naskočil jen do dvanácti utkání v nejvyšší soutěži a ani jednou neskóroval. Už tehdy mu o fous utekla štace v cizině. „Stál o něj Istanbulspor,“ uvedla Vuová. „Jenže jeho trenér se ozval hned poté, co jsme podepsali hostování v Boleslavi,“ pokrčila rameny.

Teď to nevyšlo s Métami, kde trénuje sedmdesátiletá rumunská legenda Bölöni. V průběhu srpna přišel do týmu také Benjamin Tetteh z anglického Hullu City, bývalý útočník Sparty či Slovácka. K němu se místo Ekpaie přidal švédský reprezentant Asoro, který už prošel Swansea, FC Janov, Groningenem či Sunderlandem. Slávistovi ve finále uškodilo právě nižší zápasové vytížení v posledních měsících.

Takže se jedná dál. Agentka má na stole výzvu z FK Sumgayit, celku z ázerbájdžánské ligy. Zatím ale nezná finanční podmínky, což je zásadní věc. Ve hře jsou i týmy z druhé turecké. Slavia za Ekpaie, jenž prožil nejlepší éru v Liberci a ve Zlíně, nežádá „majlant“, hráč má v Edenu smlouvu do léta 2024. „Přestupová částka nebude problém,“ soudí Vuová. Pokud k dohodě nedojde ani na jedné adrese, připadá v úvahu další hostování v Česku. „Hlavně už potřebuje hrát,“ dodává jeho zástupkyně.