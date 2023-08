SESTŘIH: Bohemians - Hradec 2:1. Kovařík trefil první domácí výhru

Hradec se už musel obejít bez krajního hráče Gabriela, jenž v týdnu odešel do dánského Midtjyllandu, a obrana byla bez něj hodně zranitelná. Trenér Bohemians Veselý po prohře 0:3 v Českých Budějovicích změnil sestavu na čtyřech místech. Naskočili do ní útočník Prekop, záložníci Hrubý s Kovaříkem a poprvé v sezoně obránce Kadlec.

A jeden z nováčků Kovařík se v osmé minutě uvedl výstavní ranou zpoza šestnáctky přesně pod břevno. Domácí byli při chuti, střely Hrubého a Prekopa ještě brankář Bajza vyrazil, proti Křapkově dorážce byl bezmocný, ale gól po zásahu videorozhodčího neplatil kvůli ofsajdu.

Bohemians - Hradec Králové: Fotbalová paráda! Kovaříkovu petardu zastavila až síť - 1:0! Video se připravuje ...

Ve 38. minutě našel Prekop dlouhým pasem za obranu nabíhajícího Matouška, ale jeho sólo Bajza zneškodnil. Souboj této dvojice se opakoval v nastavení prvního dějství, kdy královéhradecký gólman váhal s rozehrávkou, Matoušek mu míč vypíchl, ale branku přestřelil. Na druhé straně byl Reichl, který ještě na jaře chytal v Hradci, skoro bez práce. S ojedinělou střelou kapitána Kodeše si poradil.

Hostující kouč Weber reagoval o přestávce hned trojitým střídáním s cílem posílit ofenzivu, ale první velké šance si vytvořili Bohemians. Prekop, po něm Köstl a znovu Matoušek měli dost času i prostoru na zakončení, ale nezamířili přesně.

V 67. minutě Vašulín našel v šestnáctce Kučeru a ten pohotově vyrovnal druhým ligovým gólem v ročníku. O sedm minut později si Kovařík v klidu zpracoval míč před brankou a znovu strhl vedení na stranu domácích. Pětatřicetiletý záložník během dnešního utkání dal stejně branek jako za celou minulou ligovou sezonu.

„Klokani“ vyhráli v Dolíčku poprvé po čtyřech ligových zápasech od dubna, kdy tady porazili Jablonec 4:1. Bohemians doma nad Hradcem v nejvyšší soutěži zvítězili poprvé od roku 2010 a po pěti zápasech.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Veselý (Bohemians): „Hodnotil bych to jako jedno z našich nejpovedenějších vystoupení za poslední dobu. Od začátku jsme byli lepší a vytvořili si strašně moc gólových příležitostí. Určitě byla šance na daleko větší skóre než 2:1. Nechávali jsme soupeře dýchat, udrželi jsme ho ve hře spíše zásluhou nás a naší nemohoucnosti. Ve druhém poločase jsme měli jedinou hlušší pasáž, při které jsme inkasovali branku. V tu chvíli jsem se bál, abychom ještě utkání neprohráli. Kluci ale skvěle zareagovali a dokázali jsme odpovědět brankou. Pak už jsem cítil, že máme sílu dotáhnout to do vítězného konce. Jsem rád, že po dlouhé době tam nebyl slabý individuální výkon. Potřebovali jsme nejen výsledek, který byl primární, ale i takovýhle výkon. Naše výhra je zasloužená a věřím, že nás to nakopne. Kovi (Kovařík) ta čísla má. Dnes dal dva góly a mohl mít hattrick.“

Jozef Weber (Hradec Králové): „Čtvrtý zápas venku a jenom jeden bod, s tím nejsme spokojeni, i když ve všech případech to byli těžcí soupeři. Dnes jsme prohráli zaslouženě. Hlavně v prvním poločase jsme podali špatný výkon. Chtěli jsme s Bohemkou soutěžit v parametrech, ve kterých je to v Ďolíčku těžké. Bohemka nám ukázala, že s tímhle nemáme šanci. Hráli jsme pomalu, ztráceli jsme míče. Opticky jsme sice možná byli více na míči, ale šance měli po našich chybách domácí. Do druhé půle jsme udělali změny v sestavě i v rozestavění. Prvních pět minut si to sedalo, domácí mohli rozhodnout z brejků. Potom jsme se zvedli, dali jsme vyrovnávací branku. Ve chvíli, kdy zápas vypadal nejvyrovnanější, jsme paradoxně dostali druhý gól.“