Bitri spustil stoperský kolaps a šanci pro Pojezného: Odchod mě překvapil

Náhlý odchod Enea Bitriho do norské Valerengy pořádně zahýbal náladou na Bazalech směrem do nervozity. Když musel z duelu s Hradcem Králové (2:0) následně odkulhat i zraněný kapitán Filip Blažek, v Baníku už začala blikat kontrolka SOS. „Měli jsme pět stoperů, ale teď jsou dva zranění a jeden odešel... Najednou máme dva,“ litoval trenér Pavel Hapal. Opět tak ožívá Vojtěch Smrž.

Po třech měsících si Karel Pojezný zahrál soutěžní zápas coby člen základní sestavy. Na EURO U21 v Gruzii od kouče Jana Suchopárka šanci nedostal, takže posledním utkáním bylo to květnové proti Pardubicím. „Stálo za to si počkat,“ usmál se stoper.

Upřímně, těžko říct, zda by si vysloužil důvěru, kdyby v minulém týdnu neodešel konkurent Eneo Bitri do norské Valerengy. „Bylo to překvapení,“ přikývnul Pojezný.

Nejen pro něj, ale i pro trenéra Pavla Hapala, který ztratil svůj důležitý článek, na který od ledna pravidelně spoléhal. Albánci dopřával stoprocentní minutáž a ušil mu rozestavení na míru, protože uprostřed trojky se Bitri cítil nejlépe. „Dozvěděl jsem se to později, měl klauzuli ve smlouvě...“ podotkl.

Na Hapalovi bylo vidět, že ho transfer mrzí. „Protože nám hodně pomohl, byť s ním byla práce, protože nepřišel v dobré kondici. Zvykal si na český fotbal, tréninkový proces. Měl hodně drobných zranění, ale teď už vypadal výborně. Dostával se do toho, chci mu poděkovat. Pomohl nám, patřil k lepším. A pokud se nemýlím, má zrovna narozeniny (27.), tak mu přeju všechno nejlepší.“

Bitriho místo ve středu stoperského tria zaujal Michal Frydrych – a vedl si mnohem lépe než před týdnem v Edenu. „Odvedl velice dobrý výkon, ale všechny tři stopery hodnotím velice pozitivně. Akorát při některých dlouhých balonech jsme s Eneem byli silnější ve vzduchu. Měl výšku, timing, vyhrával hlavy. Fryďas si s tím taky poradil, využíval tělo, taky hlavy vyhrával,“ chválil Hapal.

A Pojezný? „Byl jsem po čtvrt roce v základu, takže nervózní,“ uznal konstruktivní levák. „Ale nevybavuju si žádnou šanci Českých Budějovic, jsme teď určitě kompaktnější,“ byl rád.

Možnost hostování, které se v poslední době vzhledem k vysedávání na lavičce dost probíralo, komentovat nechtěl. „Neřešil jsem to,“ pokrčil rameny.

Řešilo to však Dynamo. „Ano, do Ostravy jsme volali, jestli si tím nepomůžeme. Potřebujeme někoho do zadních řad, ale už se ho vzdáváme,“ nezapíral kouč Tomáš Zápotočný.

Sám si vyhodnotil, že se sportovním ředitelem Luďkem Mikloškem ani Hapalem v této záležitosti nejde hnout. A když frnknul pryč Bitri a Filip Blažek musel v 70. minutě odkulhat, je jasné, že Pojezný je momentálně v základní sestavě, nikoli na trhu. Zvlášť když zraněný je i David Lischka.

„Nikdo nemá místo jisté, záleží i na tom, jak trénujete,“ odmítl odchovanec Jihlavy, jenž možná v úterním pohárovém utkání v Hlučíně nastoupí vzhledem k personální nouzi stoperů s Frydrychem v obranné čtyřce. Napravo se nabízí zapojení Gigliho Ndefeho, nalevo veterána Jiřího Fleišmana.

„Trojka tady sedí asi každému stoperovi. Je to více herní, máte prostor, můžete si s tím trochu hrát. Je to lepší než ve čtyřce, kde jste jako stoper vázaný uprostřed hřiště. V trojce musíte bránit, ale můžete i útočit. Sedí mi to více,“ porovnával Pojezný.

Trenér nicméně v sobotu navzdory Letáčkově nule taktické chyby zadáků našel. „Měli jsme problémy s rozestavením soupeře. Bláža ani Karel nedostupovali středové hráče, vznikal zmatek.“

„Pro nás ale jejich trable na stoperu nebyly žádným tématem. Nekoukali jsme na to, kdo bude hrát za Baník. Soustředili jsme se na sebe, ale bylo to málo,“ uzavřel útočník hostů Zdeněk Ondrášek.

JAK BY MOHLA VYPADAT SESTAVA V HLUČÍNĚ

Markovič - Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman - Buchta, Rigo, Šín, Ewerton - Tanko, Almási