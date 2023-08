Pešek zaskočil vpravo: Cítím se tam skvěle. Karabec? Nebyl to úmysl

Máte náročný program, trenér dost mění i sestavu. Jak je pak ještě složité, že už podruhé jste dohrávali zápas v deseti?

„Zkomplikovali jsme si to červenou kartou, ale byli jsme nachystaní tak, jak jsme chtěli. Hlavně že jsme získali tři body. Musím pochválit tým, že jsme do toho dobře vstoupili, dali rychlý gól a kontrolovali hru. Zkomplikovalo to jen vyloučení.“

Hrál jste netradičně na pozici pravého wingbeka, přijal jste novou roli?

„Cítím se tam skvěle. Už jsem si to vyzkoušel v přípravě proti Dinamu Záhřeb a vyhovuje mi to. Hodně se tam prohazujeme s desítkou, ale většinu času trávím na lajně a mám to celé před sebou. Možná mi to vyhovuje víc než na desítce. Je to každopádně na trenérovi, jak se rozhodne, ale musíme tam rotovat a to mi vyhovuje.“

Před vámi hrál Adam Karabec, který dal gól. Rozuměli jste si?

„Spolupráce byla skvělá, hlavně u toho prvního gólu to vyřešil skvěle. Byl aktivní a na lajně se mi s ním hrálo velmi dobře.“

Jenže výkon si pokazil vyloučením za úder loktem v souboji bez míče…

„Přímo jsem to neviděl. Asi se po něm ohnal, bavil jsem se s rozhodčím a zřejmě to byla červená. Adam se omluvil, ale myslím, že on prostě za to nemohl, že to bylo nechtěné a nebyl to úmysl.“

Neříkali jste si, že jste mohli přidat dřív třetí gól? Po vyloučení bylo utkání nervózní…

„V deseti jsme změnili rozestavení, šli jsme do pěti vzadu a chtěli jsme z kontrů něco vytěžit. Měl jsem tam taky příležitost, škoda, že to tam nepadlo. Naštěstí se povedlo dát branku v závěru. Nervozita tam určitě vždycky je, ale musím kluky pochválit, že jsme to zvládli.“

Karviná hrála hodně zatažená, dobývali jste ji. Měli jste s tím problémy?

„Věděli jsme před zápasem, že tak nastoupí a připravovali jsme se na to. Byl hlavně důležitý pohyb od nás, rozhýbali jsme to a našli si prostory. Nebyli jsme líní na krok.“