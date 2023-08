Proč šel trápící se Jurečka na penaltu? Slavia přece není mateřská školka

Chytne se? Dá už gól? Dal! Hurá. A dá další? Kdy? Červenobílí žijí na začátku sezony i střeleckým trápením kanonýra Václava Jurečky, který navíc při remíze 1:1 v Jablonci nesebevědomým pokusem zahodil penaltu. „Slavia je až moc koncentrovaná na to, jestli se Jurečka trefí, nebo ne. Chápu důvěru v to, co přes léto vykrystalizovalo, ale když mají ostatní lepší formu, tak si holt, Vašku, musíš počkat na šanci. Jsou tam další,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Navíc: tohle není Jurečka, kterého měla Slavia v minulé sezoně. Třeba by mi pomohla role žolíka,“ domnívá se Kvasnica.