Bohemians zpevňují zálohu. Smrže chtěl Baník i Jablonec, míří do Ďolíčku

Klokani přivedli pár dní před koncem přestupního termínu novou tvář. Do Ďolíčku míří defenzivní univerzál Vojtěch Smrž, který po roce nechtěl dál pokračovat v Hradci Králové. Bohemians o něj měli zájem od konce minulé sezony i s výhledem na kvalifikaci evropských pohárů. Nakonec přichází až poté, co zelenobílí z Evropy vypadli.

26letý Vojtěch Smrž strávil v Hradci rok, naposledy ale nastoupil v generálce na aktuální sezonu proti béčku Sparty. Odehrál poločas, pak už ani minutu. Oficiálně kvůli zdravotním problémům, podle zdrojů Sportu ale chtěl z Hradce pryč.

Zájemců bylo víc po celé lize. Defenzivního univerzála a autora osmi ligových gólů chtěli v Českých Budějovicích i v Jablonci. V posledních týdnech rostl zájem Baníku Ostrava, který s ním počítal na pravou stranu obranné trojice.

„Zájem máme. Smrž je velice kvalitní hráč. Za poslední rok nebo dva udělal velký posun. Myslím, že zhubnul, vypadá dobře i běžecky. Mluvil jsem o něm i s Filipem Kubalou, v minulé sezoně byl nejlepším hráčem Hradce,“ nezapíral kouč Baníku Pavel Hapal.

Nakonec vyhrála nabídka z Vršovic, Bohemians mají Hradci zaplatit přibližně 4 a půl milionu korun. Obchod se dotáhnul dva dny po ligovém utkání obou mužstev, které v Ďolíčku skončilo 2:1 pro domácí.

„Vojta je univerzál do záložní řady, může nastoupit na různých pozicích. Navíc je schopný zaskočit i na stoperu, což je jeho největší deviza. Vloni patřil k pilířům dobré hradecké hry během celé sezony. Jsem moc rád, že vedení přestup dotáhlo, protože jednání nebyla jednoduchá,“ řekl po oficiálním oznámení transferu Jaroslav Veselý.

Klokanům se střední záložník aktuálně velmi hodí. Adam Jánoš je od pohárového výjezdu do Norska zraněný a do plného tréninku se má zapojit nejdřív během reprezentační přestávky, veterán Josef Jindřišek po slabším úvodu sezony vypadl ze sestavy a Michal Beran, který v Ďolíčku hostuje ze Slavie, dal před sezonou najevo, že v Ďolíčku svou dlouhodobější budoucnost nevidí.

Klub před sezonou do středu pole přivedl ze Zlína Roberta Hrubého, který se do formy zatím dostává jen velmi pomalu, zápase proti Hradci Králové trenéra Jaroslav Veselý do zálohy posunul Lukáše Hůlku, to je ale původním povoláním stoper. Stejnou pozici může hrát i Smrž, přirozeněji se ale cítí uprostřed pole.

Vojtěch Smrž v lize

sezony: 7

zápasy: 142

góly+asistence: 8+6

žluté/červené karty: 28/5