Posila pro Karvinou. V Baníku bych nehrál, říká Fleišman. Nabídek měl víc

Zkušený fotbalový obránce Jiří Fleišman se stal posilou Karviné. Osmatřicetiletého levého beka do týmu nováčka nejvyšší soutěže uvolnila Ostrava na hostování do konce sezony. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

Kapitán Baníku se po zranění v letní přestávce v aktuální sezoně ještě neobjevil na trávníku a nastoupil pouze jednou za třetiligovou rezervu. Ostrava má navíc momentálně na levou stranu defenzivy čtyři hráče.

„Byl předpoklad, že jednoho ze čtyř hráčů na levý kraj uvolníme na hostování, a o Jirku projevovala Karviná poměrně intenzivní zájem. Dohodli jsme se na hostování do konce sezony s tím, že v zimní přestávce ho můžeme ukončit a stáhnout si hráče zpátky,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Fleišman už v Karviné trénuje a o víkendu může nastoupit proti Slavii. V nejvyšší soutěži má na kontě 359 startů, které nasbíral také v dresu Liberce, Mladé Boleslavi a Mostu.

„Zkušenost a poctivost na hřišti i v kabině. To jsou hlavní přednosti Jirky Fleišmana. Jsem moc rád, že se nám podařilo transfer formou hostování do konce sezony zrealizovat,“ řekl sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

„Moje vytíženost by v Baníku momentálně byla prakticky nulová. Jsem tedy strašně rád, že přišla nabídka z Karviné, ač nebyla jediná. Byla to však priorita, nechtěli jsme se už stěhovat i kvůli dceři, která v Ostravě chodí do školy,“ podotkl Fleišman.

Příchod zkušeného borce jednoznačně kvituje trenér Tomáš Hejdušek. „Jirka je skromný, pracovitý kluk a tmelič kabiny. Tím, jaký je profík, je u něho věk osmatřiceti let, pouze číslo,“ řekl.