Kušej v nejistotě. Boleslav o přestupu mlží. Sakalův trest? Nepřijatelný!

Ticho kolem Vasila Kušeje začíná být dusné. Třiadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi má rozdělaný transfer do FC Utrecht, ovšem finální dohoda mezi kluby stále není na světě. Zádrhel je, jak jinak, ve finančním plnění. „Vasil je nyní normálně v režimu hráče A-týmu, probíhají jednání o jeho přestupu,“ uvedl neurčitě sportovní manažer Pavel Hoftych. „Je to citlivé téma, do konce týdne nic dalšího nekomentujeme,“ dodal.

Nabízí se otázka: Nastoupí rychlonohý Kušej do sobotního duelu na hřišti Baníku? Podle informací iSport.cz nikoliv. „Kolem Vasila je živo, ale na utkání se chystá,“ oponoval manažer Hoftych.

To, že do Ostravy neodjede, naznačil už středeční střet v MOL Cupu s Ústí nad Labem (4:2). Opora Kuličova mužstva do něj vůbec nezasáhla. Útočník číslo jedna nebyl připravený ani na lavičce. O góly se podělili Daniel Mareček a Lukáš Mašek, oba skórovali dvakrát. Na hrot má kouč k dispozici Lamina Jawa, Tomáše Ladru či Jusúfa Hilála. K dispozici nebude ani Matěj Pulkrab, jemuž dobíhá dvouzápasový trest za vyloučení na Slovácku (2:2).

Tam nedohrál rovněž záložník Benson Sakala (26) a za ostrý skluz na Vlastimila Daníčka následně obdržel stopku na osm zápasů. Výše suspendace se Mladé Boleslavi vůbec nelíbí. A nesouhlasí s ní. „I v kontextu s jinými zákroky je trest extrémně vysoký a nepřijatelný. Určitě se odvoláme a budeme žádat o jeho zkrácení,“ ujistil Hoftych.

Slovácko - Mladá Boleslav: Daníček si píchl balon před Sakalou, ten ho sestřelil jak šílenec a byl taky vyloučen! Video se připravuje ...

Posila z Příbrami odjíždí v pauze do Afriky reprezentovat Zambii. Částečně tak zůstane v zápasovém rytmu. Po návratu ovšem bude stát další týdny. „Sakala je skvělý kluk, žádný zákeřný hráč,“ upozornil. „V českých soutěžích působí už třetím rokem a červenou nikdy předtím nedostal. Žluté karty má v průměru tři za sezonu. Ten souboj pramenil z toho, že jsme hráli v extrémním vedru šedesát minut v deseti. V závěru už někdy neodhadnete ani spojení hlava-nohy. Daníčkovi přeju brzké uzdravení. Věříme, že se brzy vrátí,“ připojil člen sportovního vedení.

Přímou náhradu za Sakalu, který se stal pevnou součástí středové řady, zvenčí ovšem „Bolka“ nehledá. „Před sezonou jsme hodně rozšířili kádr, vyřešíme to z vlastních zdrojů. Nicméně Saky je pro nás důležitý hráč, adaptoval se do týmu strašně rychle a přesně splňuje parametry, co si představujeme od šestky. Z té situace je nešťastný,“ prohlásil manažer. „Všichni v klubu věříme, že délka trestu bude nakonec zredukovaná,“ přál si.