Chystá se trejd střelců. Puškáč do Jablonce, Chramosta do Ďolíčku?

Dojde na zajímavou výměnu? Mnohé tomu nasvědčuje. Bohemians s Jabloncem se chystají prohodit si útočníky s velmi dobrým jménem. Ani jeden však není v aktuální sezoně v TOP formě, proto by byl krok logický. Do Bohemky by mohl zamířit Jan Chramosta, na sever by se vydal David Puškáč.