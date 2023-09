Utrecht nedopadl, Kušej zůstává. Kulič: Mrzí nás to, musíme ho srovnat

Nedostala miliony za hráče, jak si představovala. A ani neměla jarní oporu na poslední zápasy k dispozici, prý ji nevyužívala kvůli mentálnímu rozpoložení a sportovní formě. Mladá Boleslav nakonec Vasila Kušeje do nizozemského Utrechtu neprodala. Transfer, jenž se táhl zhruba měsíc, záhadně ztroskotal. „Nás všechny, klub i jeho samotného to mrzí,“ přiznal kouč středočeského celku Marek Kulič. Jeho prací teď bude, aby dal reprezentačního náhradníka co nejdřív do kupy.

Je to paradox: zatímco trenér národního A-týmu Jaroslav Šilhavý zařadil Vasila Kušeje pro utkání s Albánií a Maďarskem pod čáru mezi náhradníky, čímž ukázal, že s ním zřejmě výhledově počítá a že se mu v poslední době asi líbil, za Mladou Boleslav teď dvakrát nenastoupil ani na minutu.

Pravda, řešil se sice intenzivně jeho transfer do Utrechtu, nicméně sám hráč údajně měl zájem středočeskému týmu v utkáních normálně pomáhat a klasicky fungovat jako člověk pod smlouvou.

Ale ne. Ani na Slovácku (2:2), ani v Ostravě (0:2) vůbec s mančaftem nebyl. To by se brzy mělo změnit, protože jednání s Nizozemci jsou u konce. Kušej zůstává, zamotaný přestup, kolem kterého bylo v Mladé Boleslavi obrovské tajemno a přísný zákaz cokoli komentovat, se nezrealizoval.

„V pátek o půlnoci končil v Holandsku přestupový termín, bohužel to nedopadlo. Spadlo to. Je nám to líto, ale jede se dál,“ bral celou situaci sportovně trenér Marek Kulič.

Ostatně co mu taky zbývá, že... Na Baníku byla jeho ofenziva ukrutně pomalá, bojácná, nekvalitní. Cítit byl pouze silný hrot Júsuf Hilál a šikovný žolík Solomon John, o ostatních jste nevěděli. Slezané sice hráli vzadu poctivě a nenechávali hostům moc prostoru, ale Kušejova absence jim krásně hrála do not.

Netřeba připomínat vzájemný zimní příběh, kdy právě Mladá Boleslav nakonec tehdejší oporu Prostějova vyfoukla Ostravě a pak ji v dubnu (1:0) Kušej sejmul vítězným gólem. Takové náboje teď Kulič i v kontextu trestů Matěje Pulkraba, Bensona Sakaly a nemoci Vojtěcha Kubisty neměl.

„Jsou to kluci, kteří patřili do základu. Chybí, ale myslím si, že si za to můžeme sami, nemůžeme se vymlouvat,“ odhodil alibi zkušený stoper Marek Suchý, jenž coby jeden z mentorů spolu s Markem Matějovským mladší parťáky pomáhá vychovávat.

„I s Vasilem se samozřejmě bavíme. Situace je taková, jaká je. Ve fotbale to tak někdy je. Je to na rozhodnutí hráče, trenéra a pak klubu, jak to chtějí řešit. My to budeme respektovat, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ dodal zadák.

Takže co teď? Velké západoevropské soutěže už mají přestupy zavřeny, z těch renomovanějších zbývá ještě například Polsko (4. září) či Belgie (6.), možná ještě Řecko (11.) nebo Turecko (15.). Ale upřímně, už to není pravděpodobné. Ani ze strany poptávky, ani nabídky. A i sám ofenzivní univerzál dlouhodobě preferuje sportovní růst a kvalitní ligu, jeho snem je bundesliga.

Ještě by se sice do hry mohla vložit Slavia se Spartou, neboť v tuzemsku je taky ještě pár dní čas (končí se až 8. září), ale to nyní rovněž nekoresponduje s realitou. Kušej tak ještě minimálně půl roku zůstane a Kuliče čeká speciální psychologická průprava.

„Samozřejmě s ním počítám. Ale chlapec byl jednou nohou v Holandsku, táhlo se to měsíc a půl, takže teď to musíme nějak pořešit, aby se srovnal a podával výkony z minulé sezony. Ne ty, co podával v této sezoně. Co si budeme nalhávat, přestup mu hlavu zamotal hodně,“ popisoval.

Zároveň však Kulič navzdory nudnému výkonu na Baníku zůstal pozitivní. „Co tě nezabije, to tě posílí, ne? Takže doufejme, že to bude platit i pro Vasila. Posilovat už nechceme, jsme s létem a kádrem spokojeni,“ dodal.

Po reprezentační pauze se „Bolka“ doma utká s Hradcem Králové, bude drzý expres s číslem 24 na dresu na hřišti?