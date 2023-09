Trpišovský o posilách: Oslovili jsme sedm hráčů. Jeden je na dobré cestě

Školáci se vrací do školy a píseň Josefa Melena Ne, pětku ne si klidně mohli v nedělním večeru zpívat i fotbalisté Karviné na půdě Slavie, která herně dominovala. Prosadili se i tři útočníci, což nebývá na sešívané poměry zvykem. „Neřeším, kdo dává góly, ale pro sebevědomí těch střelců je to samozřejmě důležité. Mnozí kluci potvrdili svůj standard. Výborný byl i Jurásek,“ zářil na tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský po výhře 5:1. A mluvil i o aktivitě klubu na přestupovém trhu.

Proti Karviné nastoupil v bráně Aleš Mandous. Je momentálně jedničkou?

„Změna byla dopředu plánovaná. Bavili jsme se o tom, že mu chceme dát prostor, protože dobře pracuje v tréninku. Už před Luhanskem jsme řešili s trenérem brankářů, že bude chytat proti Karviné. Kolářovi ten duel ve čtvrtek nevyšel, o to více se nabízela změna, ale uvidíme po reprezentační přestávce. Může do toho promluvit i zdravotní stav, i když nechci nic přivolávat.“

Je někdo, koho byste vyzdvihl?

„Mnozí kluci potvrdili výkonnostní standard. Líbil se mi Tijani aktivitou a stylem, zmínil bych i Michala Tomiče, který dnes potvrdil svůj potenciál. Conrad Wallem odehrál snad nejlepší zápas, co ve Slavii je. Výborně hrál Jurásek. Není nikdo, s kým bych byl vyloženě nespokojen. Co se týče třeba Lukáše Masopusta, ten spíše o poločase střídal kvůli faktu, že měl žlutou kartu.“

Je důležité pro klid v týmu, že se prosadili tři hrotoví útočníci?

„Takhle to neberu. Neřeším, kdo dává góly. Důležité je zkrátka skórovat a bavit lidi. Musíme si vážit, že tolik lidí přišlo. Ty góly jsou důležitější pro střelce, zvyšuje jim to sebevědomí. Je dobré, jak se prosadili. Jurečka proměnil penaltu, která mu pomůže. Tijani zúročil svou aktivitu, ke které ho nabádáme a Chytil do zápasu také vletěl lépe než v těch posledních případech.“

Ano, v útoku se dařilo, ale taky už je to třetí zápas v řadě bez čistého konta. Vnímáte okénka v defenzivní činnosti oproti minulosti, kdy Slavia byla defenzivní hradbou?

„Je to někdy souhra okolností a někdy i změna systému, nastupují totiž ofenzivněji ladění hráči, z čehož pak mohou vyplývat určité nedorazy. Do jisté míry je to možná i daň za to, že se sestava mnohdy obměňuje, protože chceme udržet v herním rytmu co nejvíce hráčů. V poslední době je pravdou, že góly dostáváme, ale je taky pravidlem, že nám končí v bráně první střely zápasu, což je i trochu smůla. Spíše mě trápí to, že dostáváme hodně gólů na to, jak málo pouštíme soupeře do ohrožení naší brány. Pak taky záleží na šikovnosti soupeře. Ve druhé půli třeba ta hlavička Papalelého. Kdyby trefil šibenici, je to gól, ale trefil to o něco hůře, tak nechal zaskvět Mandouse. Těch faktorů je celá spousta. V konečném důsledku si myslím, že třeba stopeři podávají nejlepší a konzistentní výkony za poměrně dlouhou dobu.“

Jaké je rozpoložení týmu před reprezentační pauzou?

„Vždycky máme trochu hrůzu z té první přestávky v sezoně, kdy do ní jdeme v dobrém rozpoložení, ale pak je otázkou, jak do toho naskočíme zpátky. Ale tak to je. Určitě nebylo dosud v sezoně všechno růžové, ale kromě toho zaváhání v Jablonci, kde jsme z jediné střely dostali gól, o čemž jsem vlastně před chvíli mluvil, můžeme být spokojení. Podařilo se nám postoupit do Evropské ligy, i když v těch venkovních zápasech jsme měli rezervy, ale předkola evropských pohárů jsou specifická, nakonec je důležitý hlavně postup. Tým podle mě funguje velmi dobře, má takový vnitřní řád a dobrý přístup k tréninku. Myslím si, že je na tom lépe než třeba parta, která tu byla v minulé sezoně. Pořád je co zlepšovat, ať už je to defenzivní složka nebo vstupy do poločasů. A nebojte, ono se zase objeví i něco dalšího, na čem bude potřeba pracovat.“

Co říkáte na progres Matěje Juráska?

„Už v minulosti jsem o něm dost mluvil. Na to, že mu bylo minulý týden dvacet let, tak je hodně vyspělý. On je prostě technicky až nečeský hráč, v herní inteligenci a vyhodnocování situací je skvělý. Zlepšil se taky kondičně, silově a směrem dozadu. Nejvíc u něj pracujeme na vyrovnanosti výkonů, což je běžná bolest mladých hráčů. Tím, že ho znám od šestnácti let, tak můžu říct, že urazil velký kus cesty. Někdy jsme na něj hodně nároční, ale někdy taky přijdu ve volném čase na stadion a on je sám v posilovně. Je hodně ctižádostivý a učenlivý.“

Za několik dní končí v Česku přestupové okno. Bude ještě Slavia posilovat?

„Musím říct, že hlavně se tohle řeší směrem do zahraničí, kdy jsme oslovili asi sedm hráčů, ale ani v jednom případě to nedopadlo z různých důvodů. Někteří prostě nechtěli do české ligy, další neuvolnil klub. Proto je teď v jednání jeden nejmenovaný hráč na levou stranu, který v pondělí přicestuje a myslím, že to vyjde. Objevil se nedávno, tak jsme ho rychle nakoukali. Tam je to na dobré cestě. Pak je tu ještě jeden hráč a u něj uvidíme, jestli se ještě všechny strany stihnou dohodnout.“