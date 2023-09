Posila pro Spartu z Ekvádoru. Preciado podepsal na více let, kolik stál?

Trenér Brian Priske těsně poté, co v neděli povalil Liberec, ještě mlžil. „Nemůžu to komentovat. To není moje práce,“ řekl k možnému příchodu ekvádorského reprezentanta. V té době už však tušil, že přestupu nic nebrání. Čekalo se už jen na oficiální potvrzení.

Preciado o víkendu v Praze absolvoval lékařskou prohlídku a logicky chyběl v nedělním zápase Genku s Anderlechtem. V pondělí pak podepsal s Letenskými „víceletý kontrakt“.

Podle ekvádorského novináře Césara Luise Merla za něj Sparta zaplatí s bonusy až 3 miliony eur (až 72 milionů korun).

„Angelo je reprezentant své země v ideálním věku. Má zkušenosti například i z posledního mistrovství světa, na kterém odehrál všechny zápasy Ekvádoru v základní sestavě. Nastupoval i v belgické lize, což je kvalitní soutěž. Je zvyklý na různé herní systémy, dobře zapadne do našeho stylu hry, zkvalitní náš kádr. Všichni v klubu se těšíme, až se po splnění reprezentačních povinností připojí k týmu,“ popsal Rosický pro klubový web.

Český mistr příchodem Preciada doplňuje post pravého obránce (v současném systému pozici pravého wingbeka), což byl od startu přestupového období nejdiskutovanější prostor ve sparťanské sestavě. V něm neustále rotují Tomáš Wiesner a Jan Mejdr, proti Liberci na této pozici zaskočil Jakub Pešek. Nyní tak mají novou konkurenci.

Dnes už bývalý hráč Genku v této sezoně prakticky nehrál. Naskočil pouze do dvou ligových zápasů, v nich si připsal dohromady 62 minut. Přitom v minulém ročníku hrál v 27 soutěžních utkáních.

Prosadí se na Letné?