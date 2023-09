Levý: Na Slavii bych pískal i víc penalt, Sparta se zvedla i díky Kuchtovi

Sedmé kolo FORTUNA:LIGY je minulostí, favorité svůj tříbodový úkol splnili, naopak Jablonec se dál potápí ve své letargii. Na Slavii byly k vidění dvě penalty. Fotbalový expert Stanislav Levý by klidně ukázal na puntík vícekrát. „Obě byly z mého pohledu jasné. Dokonce bych se nedivil, kdyby sudí odpískal i třetí penaltu už předtím, když Jurásek dostal ve vápně loktem do hlavy.“

Tak co jste říkal na víkendové zápasy FORTUNA:LIGY?

„Byl jsem v pátek na třetí rakouské lize. Na zpáteční cestě jsem se zastavil v Budějovicích, kde hrál Jablonec. Musím říct, že to utkání primárně přineslo hodně faulů a diskuzí s rozhodčím, bohužel tam bylo málo fotbalových věcí. Pro domácí se ale jednalo o důležité tři body, naopak Jablonec se dostal do ještě větších problémů.“

Může tohle trenér Radoslav Látal v Jablonci ustát?

„Repre pauza Jablonci nepřišla v optimální čas. Co si budeme namlouvat, v těch reprezentačních přestávkách se většinou dějí určité změny. Určitě atmosféře v klubu neprospěla ani jeho vyjádření směrem k hráčům do médií. Jistě tohle příliš sympatií v kabině nesklidilo.“

Co evropská trojka? Překvapilo vás, že Sparta, Slavia i Plzeň o víkendu bodovaly naplno?

„Nepřekvapilo, protože všechny tři mančafty mají relativně široký kádr, takže si můžou pomoct různými rotacemi a střídáním. U Plzně se ukazuje, že po tom hodně vlažném začátku sezony jim pomohlo, že se silou vůle dostali v Konferenční lize přes Dritu. Pak měli rybáře z Malty a ani Tobol Kostanaj