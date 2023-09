Sparta řeší odchody, akční Slavia a na scéně Kušej. O kom dalším se jedná?

V neděli oba giganti vyhráli. Sparta v Liberci po precizním druhém poločase, Slavia doma smetla nebohou Karvinou.

Čekalo se to, proto logicky přišly otázky nejen na utkání, ale také na příští dny, kdy se bude dolaďovat kádr pro podzim.

„Poslední dva nebo tři dny probíhalo intenzivní jednání hlavně se zahraničím, oslovili jsme snad sedm hráčů. Během těch dvou dnů ani jeden přestup nedopadl z různých důvodů, teď je ve hře varianta jednoho hráče, který by mohl dorazit,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský po nedělním zápase.

Byl sdílný, zato Brian Priske v Liberci mlžil, když přišla řeč na možný příchod ekvádorského krajního hráče: „Nemůžu to komentovat. To není moje práce. Je to něco, o čem nechci diskutovat s médii, ale s realizačním týmem, Tomášem Rosickým nebo hráči. Jsem trenér a nepodílím se na tom. Nejsem ten, co by vám mohl sdělit tyto informace.“

Druhý den to bylo jinak Ángelo Preciado přišel do Sparty z belgického Genku. Podle informací Sportu v tom měl